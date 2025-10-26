С начала года владельцы недвижимости уплатили 9,5 млрд грн налога на недвижимое имущество
За январь-сентябрь владельцы недвижимости уплатили 9,5 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 22% больше, или +1,7 млрд грн, чем было перечислено за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
Самые большие суммы получили бюджеты:
- Киева — 1,87 млрд грн,
- Львовской — 0,94 млрд грн,
- Киевской — 0,93 млрд грн,
- Одесской областей — 0,91 млрд гривен.
Всего в январе-сентябре налог на недвижимость платили 853,4 тыс. плательщиков.
В Налоговой напоминают, что в 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год.
Чтобы самостоятельно определить сумму для оплаты, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на вебпортале ДПС.
Налог на недвижимость платят физические лица — владельцы:
- квартир площадью более 60 кв. м;
- домов площадью более 120 кв. м;
- других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.
Просмотреть сформированные налоговые уведомления-решения можно в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением «Моя налоговая».
