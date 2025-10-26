С начала года владельцы недвижимости уплатили 9,5 млрд грн налога на недвижимое имущество Сегодня 21:23 — Казна и Политика

С начала года владельцы недвижимости уплатили 9,5 млрд грн налога на недвижимое имущество

За январь-сентябрь владельцы недвижимости уплатили 9,5 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 22% больше, или +1,7 млрд грн, чем было перечислено за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Самые большие суммы получили бюджеты:

Киева — 1,87 млрд грн,

Львовской — 0,94 млрд грн,

Киевской — 0,93 млрд грн,

Одесской областей — 0,91 млрд гривен.

Всего в январе-сентябре налог на недвижимость платили 853,4 тыс. плательщиков.

В Налоговой напоминают, что в 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год.

Чтобы самостоятельно определить сумму для оплаты, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на вебпортале ДПС.

Налог на недвижимость платят физические лица — владельцы:

квартир площадью более 60 кв. м;

домов площадью более 120 кв. м;

других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.

Просмотреть сформированные налоговые уведомления-решения можно в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением « Моя налоговая ».

