До 2026 года Volvo представит 10 новых моделей авто — Finance.ua
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До 2026 года Volvo представит 10 новых моделей авто

Технологии&Авто
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До 2026 года Volvo представит 10 новых моделей авто
До 2026 года Volvo представит 10 новых моделей авто
Volvo пообещала показать 10 новинок до 2026 года. Это будут как рестайлинговые версии моделей уже представленных на рынке, так и новые, включая полностью электрический седан ES90. Кроме того, анонсированы гибриды с увеличенным запасом хода и модели на обновленной платформе SPA3.
Об этом сообщает Automotive News.
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Все десять упомянутых новинок запустят до 2026 года, а некоторые Volvo планирует продавать в США. Так, например, на американском заводе уже начато производство электрического внедорожника EX90.
Затем появится «младшая» модель EX60, которая заменит собой XC60 и бросит вызов Tesla Model Y. О EX60 известно, что в его основу ляжет модернизированный вариант архитектуры SPA3 и он получит высокоэффективные электродвигатели.
Подготавливается также обновление электрического кроссовера EX40, а нишу электрического кроссовера начального уровня займет EX30. Поставки последнего должны были начаться этим летом, но запуск был отложен на 2025 год.
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Наконец, к производству готовится универсал EV60 Cross Country, а вслед за этим состоится премьера нового седана ES90, тизерами которого Volvo поделилась в начале сентября.
В линейке гибридов будет также пополнение: запланирован запуск нескольких гибридных автомобилей на платформе SPA1 с увеличенным запасом хода.
По словам директора по продуктам и стратегии Volvo Эрика Северинсона, на чистом электричестве такие гибриды смогут проехать больше, чем XC90.
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Ранее в Volvo заявили, что на фоне медленного развития зарядной инфраструктуры и отмены государственных стимулов на некоторых рынках, компания пересмотрела стратегию электрификации, предусматривающую полный отказ от ДВС до 2030 года.
Указывается, что двигатели внутреннего сгорания останутся в строю, хоть и в составе гибридных силовых установок.
По материалам:
РБК-Україна
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