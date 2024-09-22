До 2026 года Volvo представит 10 новых моделей авто — Finance.ua

До 2026 года Volvo представит 10 новых моделей авто
Volvo пообещала показать 10 новинок до 2026 года. Это будут как рестайлинговые версии моделей уже представленных на рынке, так и новые, включая полностью электрический седан ES90. Кроме того, анонсированы гибриды с увеличенным запасом хода и модели на обновленной платформе SPA3.
Об этом сообщает Automotive News.
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Все десять упомянутых новинок запустят до 2026 года, а некоторые Volvo планирует продавать в США. Так, например, на американском заводе уже начато производство электрического внедорожника EX90.
Затем появится «младшая» модель EX60, которая заменит собой XC60 и бросит вызов Tesla Model Y. О EX60 известно, что в его основу ляжет модернизированный вариант архитектуры SPA3 и он получит высокоэффективные электродвигатели.
Подготавливается также обновление электрического кроссовера EX40, а нишу электрического кроссовера начального уровня займет EX30. Поставки последнего должны были начаться этим летом, но запуск был отложен на 2025 год.
Наконец, к производству готовится универсал EV60 Cross Country, а вслед за этим состоится премьера нового седана ES90, тизерами которого Volvo поделилась в начале сентября.
В линейке гибридов будет также пополнение: запланирован запуск нескольких гибридных автомобилей на платформе SPA1 с увеличенным запасом хода.
По словам директора по продуктам и стратегии Volvo Эрика Северинсона, на чистом электричестве такие гибриды смогут проехать больше, чем XC90.
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Ранее в Volvo заявили, что на фоне медленного развития зарядной инфраструктуры и отмены государственных стимулов на некоторых рынках, компания пересмотрела стратегию электрификации, предусматривающую полный отказ от ДВС до 2030 года.
Указывается, что двигатели внутреннего сгорания останутся в строю, хоть и в составе гибридных силовых установок.
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