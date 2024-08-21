Volvo готовит к выходу обновленную версию плагин-гибридного XC90 — Finance.ua

Volvo готовит к выходу обновленную версию плагин-гибридного XC90 Сегодня 19:35 — Фондовый рынок

Volvo готовит к выходу обновленную версию плагин-гибридного XC90

Volvo готовится к презентации обновленной версии своего популярного гибридного внедорожника XC90 Plug-in Hybrid. Этот SUV, долгое время пользующийся спросом на рынке, не собирается уходить на пенсию, несмотря на появление полностью электрического EX90. В сентябре Volvo проведет специальное мероприятие под названием «90/90 Day», где будут представлены как новый EX90, так и обновленный XC90 Plug-in Hybrid.

Хотя XC90 — автомобиль не новый, он получит значительные обновления, которые продлят его жизненный цикл. Пресс-служба Volvo уже опубликовала тизер, на котором видно, что изменения затронули переднюю часть автомобиля, включая капот и фары. Ожидается, что обновления также коснутся интерьера, где появятся новые дисплеи и усовершенствованная информационно-развлекательная система.

Помимо внешних и внутренних изменений, новый XC90, вероятно, получит и технические усовершенствования, которые сделают его еще более привлекательным для покупателей. Подробности об этих улучшениях станут известны в начале сентября, когда Volvo официально представит свою новую гибридную модель на мероприятии, обещающем стать важным событием в мире автомобилей.

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uamotors По материалам:

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