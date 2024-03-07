До 1,5 млн грн на собственное дело. В Украине стартовала новая программа финансирования ветеранского бизнеса — Finance.ua

До 1,5 млн грн на собственное дело. В Украине стартовала новая программа финансирования ветеранского бизнеса
Украинский ветеранский фонд Минветеранов начал отбор заявок на программу финансирования ветеранского бизнеса «Следует начать собственное дело». На начало или развитие собственного дела можно получить от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен.
Об этом сообщает Украинский ветеранский фонд.
Кто может подать заявку:
- ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, зарегистрированных как физические лица-предприниматели;
- жена или муж ветерана, зарегистрированные как физические лица-предприниматели, в случае, если проекты направлены на реинтеграцию ветеранов в активную общественную жизнь, обеспечение сохранения и восстановления их физического и психического здоровья;
- юридические лица, зарегистрированные не позднее чем за год до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.
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Прием заявок продлится с 6 по 19 марта 2024 года.
Программа проходит в конкурсном формате. Участники будут защищать бизнес-проекты перед экспертным советом.
Справка Finance.ua:
- за два года Украинский ветеранский фонд поддержал 573 бизнеса ветеранов. Более 293 миллионов гривен получили победители конкурсных программ «Варто» от фонда;
- по данным Минэкономики, с начала действия программы «Собственное дело» 327 ветеранов и членов семей участников боевых действий уже выиграли гранты. Победители получат 140 млн грн на развитие бизнеса;
- деятельность ветеранов-предпринимателей предлагается урегулировать особым законом — «О ветеранском предпринимательстве». Проект закона подается на срочное принятие Верховной Радой. В нем много новаций для этой категории предпринимателей;
- ветераны могут получить жилье или улучшить условия проживания, став на квартирный учет.
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