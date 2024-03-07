До 1,5 млн грн на собственное дело. В Украине стартовала новая программа финансирования ветеранского бизнеса — Finance.ua

До 1,5 млн грн на собственное дело. В Украине стартовала новая программа финансирования ветеранского бизнеса Сегодня 16:00 — Личные финансы

До 1,5 млн грн на собственное дело. В Украине стартовала новая программа финансирования ветеранского бизнеса

Украинский ветеранский фонд Минветеранов начал отбор заявок на программу финансирования ветеранского бизнеса «Следует начать собственное дело» . На начало или развитие собственного дела можно получить от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен.

Кто может подать заявку:

ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, зарегистрированных как физические лица-предприниматели;

жена или муж ветерана, зарегистрированные как физические лица-предприниматели, в случае, если проекты направлены на реинтеграцию ветеранов в активную общественную жизнь, обеспечение сохранения и восстановления их физического и психического здоровья;

юридические лица, зарегистрированные не позднее чем за год до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Прием заявок продлится с 6 по 19 марта 2024 года.

Программа проходит в конкурсном формате. Участники будут защищать бизнес-проекты перед экспертным советом.

Справка Finance.ua:

за два года Украинский ветеранский фонд поддержал 573 бизнеса ветеранов. Более 293 миллионов гривен получили победители конкурсных программ «Варто» от фонда;

по данным Минэкономики, с начала действия программы «Собственное дело» 327 ветеранов и членов семей участников боевых действий уже выиграли гранты. Победители получат 140 млн грн на развитие бизнеса;

деятельность ветеранов-предпринимателей предлагается урегулировать особым законом — «О ветеранском предпринимательстве». Проект закона подается на срочное принятие Верховной Радой. В нем много новаций для этой категории предпринимателей;



ветераны могут получить жилье или улучшить условия проживания, став на квартирный учет.

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