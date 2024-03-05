70% ветеранов не знают о льготах, гарантированных действующим законодательством — Минветеранов
Исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что 70% ветеранов не знают о льготах и услугах, гарантированных им действующим законом. Поэтому они не могут воспользоваться ими.
Об этом Порхун заявил в дискуссионной панели Страна ветеранов: возможности и вызовы, организованной изданием LB.ua.
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По словам исполняющего обязанности министра, в Украине работа с ветеранской средой испытала провал.
«Я знаю о плохой коммуникации, об ужасном фейсбуке, инстаграммах
и т. д. Нужно время. Дайте время», — сказал Порхун.
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Он также отметил, что плохую коммуникацию будут исправлять информационными кампаниями. Порхун также анонсировал кардинальные изменения в подходе министерства к формированию политики в отношении ветеранов.
Так, по его словам, следует отказаться от советского подхода о «льготах» и «услугах», заменив их социализацией и инструментами развития.
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«Моя позиция — я против льгот. Сейчас министерство хочет заложить совсем другое понятие. Мы хотим предоставить ветеранам инструменты развития. Они могут содержать много чего, начиная с получения образования или переквалификации. Потому что, общаясь с ветеранами, со своими друзьями, они меняются на войне. Он может уйти музыкантом, а когда возвращается, больше не хочет быть музыкантом. Он хочет быть программистом», — заметил Порхун.
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