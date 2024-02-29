Ветеранское предпринимательство в Украине урегулируют отдельными законом — что это изменит Сегодня 14:01 — Казна и Политика

Ветеранское предпринимательство в Украине урегулируют отдельными законом — что это изменит

Деятельность ветеранов-предпринимателей предлагается урегулировать особым законом — «О ветеранском предпринимательстве». Проект закона подается на срочное принятие Верховной Радой. В нем много новаций для этой категории предпринимателей.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Глава Минветеранов отметил, что в настоящее время документ находится на рассмотрении парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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«Мы должны принять Закон Украины о ветеранском предпринимательстве. Уже на следующей неделе документ планируется включить в повестку дня Комитета по принятию за основу и вынесению в зал Верховной Рады Украины для голосования в первом чтении. Уверен, что этот путь мы пройдем с гордостью, и новый закон закрепит ветеранское предпринимательство на государственном уровне», — подчеркнул Александр Порхун.

Законопроект определяет понятие ветеранского предпринимательства, принципы государственной политики в этой сфере, устанавливает виды и формы господдержки ветеранского бизнеса.

Кто может относиться к предпринимателям-ветеранам

Закон определяет довольно широкий круг ветеранов, которые могут получить соответствующий статус — это могут быть как ФЛП, так и юридические лица частного права, в частности те, где 60 и более процентов членов юридического лица являются ветеранами войны и/или членами их семьи, и/или членами семьи погибшего (умершего) ветерана войны, и/или членами семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.

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Этот статус также получают ветераны войны, члены семьи ветерана войны, члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны, члены семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины, зарегистрированные в установленном законом порядке как физическое лицо — предприниматель или те, кто ведет независимую профессиональную деятельность и состоит на налоговом учете как самозанятое лицо.

Что может получить ветеран-предприниматель

Текст закона предусматривает предоставление дополнительных ресурсов для ветеранского предпринимательства. Для этого необходимо пройти верификацию и соответствующую регистрацию. Государство может контролировать выполнение норм по получению статуса.

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В целом, поддержка осуществляется через классическую форму господдержки — предоставление соответствующих ресурсных льгот или преференций через целевые программы в следующих направлениях:

финансовая поддержка,

информационная;

консультационная;

просветительская.

Закон разъясняет, что среди этих проектов и местных и общегосударственных программ могут быть направлены на поддержку:

в области инноваций, науки и промышленного производства;

поддержку субъектов ветеранского предпринимательства, которые ведут экспортную деятельность;

поддержку в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров и кадров ведения бизнеса.

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Относительно финансовой поддержки предусмотрены такие виды поддержки, как гранты, предоставление кредитов для начала и ведения предпринимательской деятельности, компенсация процентных ставок по кредитам или лизинговых, факторинговых платежей и платежей за пользование гарантиями, предоставление гарантии и поручительства по кредитам субъектов ветеранского предпринимательства.

Финансовая возвратная или безвозвратная поддержка может быть предоставлена ​​и на зеленые технологии, внедряемые ветеранским бизнесом — поддержка внедрения энергосберегающих и экологически чистых технологий.

Напомним, уровень безработицы среди украинских ветеранов вырос до 30,95%. В настоящее время поиск работы для ветеранов сопровождается рядом проблем, включая стереотипы со стороны работодателей и ограниченные возможности для переквалификации.

По данным Минэкономики, с начала действия программы «Власна справа» 327 ветеранов и членов семей участников боевых действий уже выиграли гранты. Победители получат 140 млн грн на развитие бизнеса.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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