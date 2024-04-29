Дни рождения и рекомендованные каналы. В Telegram появились новые функции — Finance.ua

Дни рождения и рекомендованные каналы. В Telegram появились новые функции Сегодня 06:45 — Технологии&Авто

Дни рождения и рекомендованные каналы. В Telegram появились новые функции

В мессенджере Telegram за месяц появилось более 15 новых возможностей, среди которых рекомендованные каналы, раздел «Мой профиль», коллекционные предметы, дни рождения и прочее.

Об этом пишет пресс-служба мессенджера.

В интерфейсе поиска теперь есть новая вкладка «Каналы», которая показывает каналы, на которые пользователь подписан, и список рекомендованных каналов по схожей тематике.

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В настройках появился раздел «Мой профиль», где можно увидеть свой профиль так, как его видят другие. Можно прикрепить к трем историям в верхней части своего профиля.

Все пользователи смогут добавить свой день рождения в профиль, тогда контакты будут знать о нем, ведь у них будет напоминание.

Владельцы смогут добавить свой канал в профиль. Просмотр канала будет размещаться над текстом пользователя.

Владельцы коллекционных имен имеют возможность привязать их к своему Telegram-аккаунту или каналам, указав дополнительные имена на странице профиля. Если кто-то будет нажимать на коллекционное имя или анонимный номер в профиле, появляется дополнительная информация о таком коллекционном предмете.

Пользователи теперь могут добавить больше времени до показа текущего местоположения, которым они поделились, или воспользоваться функцией делиться им неопределенное время, пока не отключат.

В Telegram еще появились новые настройки, которые позволяют управлять уведомлениями о реакциях на сообщения.

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Когда пользователь пересылает чье-либо сообщение, оно будет отображаться с изображением профиля пользователя, от которого они были пересланы.

Пользователи Premium смогут добавлять в опросы анимированные и пользовательские эмодзи.

Среди новых возможностей также массовая модерация групп, усовершенствованный раздел «Недавние действия», управление реакциями для каналов, возможность не скрывать рекламу, просмотр историй в анонимном режиме, мгновенный просмотр для Telegram Desktop, награды для создателей контента и функция ветки.

theБабель По материалам:

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