Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов, в Украине она недоступна — Finance.ua
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Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов, в Украине она недоступна

Технологии&Авто
26
Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов, в Украине она недоступна
Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов, в Украине она недоступна
Telegram представил систему монетизации.
Теперь владельцы Telegram-каналов могут получать 50% дохода от рекламы, которая демонстрируется в их каналах. В то же время, в Украине монетизация работать не будет.
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Каждый месяц пользователи Telegram генерируют более 1 трлн просмотров в каналах. Теперь владельцы публичных каналов, у которых не менее 1000 подписчиков, могут получать 50% от дохода от рекламы, показываемой в их каналах.
Владельцы каналов могут выводить свои вознаграждения без комиссии или реинвестировать их, в частности, в рекламу в Telegram.
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Вывод средств станет доступен в ближайшие недели.
Для работы программы монетизации мессенджер запустил рекламные объявления на базе блокчейна TON, которые можно приобрести с помощью Toncoin. Однако они не будут показываться пользователям некоторых стран, среди которых россия, Украина, Палестина и Израиль.
По материалам:
Forbes.ua
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