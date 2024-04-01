Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов, в Украине она недоступна — Finance.ua

Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов, в Украине она недоступна
Telegram представил систему монетизации.
Теперь владельцы Telegram-каналов могут получать 50% дохода от рекламы, которая демонстрируется в их каналах. В то же время, в Украине монетизация работать не будет.
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Каждый месяц пользователи Telegram генерируют более 1 трлн просмотров в каналах. Теперь владельцы публичных каналов, у которых не менее 1000 подписчиков, могут получать 50% от дохода от рекламы, показываемой в их каналах.
Владельцы каналов могут выводить свои вознаграждения без комиссии или реинвестировать их, в частности, в рекламу в Telegram.
Вывод средств станет доступен в ближайшие недели.
Для работы программы монетизации мессенджер запустил рекламные объявления на базе блокчейна TON, которые можно приобрести с помощью Toncoin. Однако они не будут показываться пользователям некоторых стран, среди которых россия, Украина, Палестина и Израиль.
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