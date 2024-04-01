Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов, в Украине она недоступна — Finance.ua

Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов, в Украине она недоступна Сегодня 23:10 — Технологии&Авто

Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов, в Украине она недоступна

Telegram представил систему монетизации.

Теперь владельцы Telegram-каналов могут получать 50% дохода от рекламы, которая демонстрируется в их каналах. В то же время, в Украине монетизация работать не будет.

Каждый месяц пользователи Telegram генерируют более 1 трлн просмотров в каналах. Теперь владельцы публичных каналов, у которых не менее 1000 подписчиков, могут получать 50% от дохода от рекламы, показываемой в их каналах.

Владельцы каналов могут выводить свои вознаграждения без комиссии или реинвестировать их, в частности, в рекламу в Telegram.

Читайте также Владельцы личных страниц в Telegram смогут превращать их в бизнес-аккаунты

Вывод средств станет доступен в ближайшие недели.

Для работы программы монетизации мессенджер запустил рекламные объявления на базе блокчейна TON, которые можно приобрести с помощью Toncoin. Однако они не будут показываться пользователям некоторых стран, среди которых россия, Украина, Палестина и Израиль.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.