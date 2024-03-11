Владельцы личных страниц в Telegram смогут превращать их в бизнес-аккаунты — Finance.ua
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Владельцы личных страниц в Telegram смогут превращать их в бизнес-аккаунты

Технологии&Авто
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Владельцы личных страниц в Telegram смогут превращать их в бизнес-аккаунты
Владельцы личных страниц в Telegram смогут превращать их в бизнес-аккаунты
Пользователи Telegram, имеющие личные аккаунты в мессенджере, теперь могут превратить их в бизнес-аккаунты, оплачивая ежемесячную абонплату.
Об этом сообщает The Tech Crunch.
Отмечается, что это позволяет пользователям указывать такую ​​информацию, как местонахождение и часы работы, что может быть полезным для владельцев небольших кафе и магазинов.
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Среди других функций бизнес-аккаунтов — организация чатов с цветными метками, использование автоматических поздравлений и сообщений, а также ярлыков для скорых ответов.
Кроме того, в текущем месяце Telegram планирует запустить еще больше функций для бизнеса, включая способ интеграции чат-ботов на основе искусственного интеллекта для обслуживания клиентов.
Чат-приложение, имеющее более 800 миллионов пользователей по всему миру, также планирует в этом месяце запустить свою рекламную платформу с программой распределения доходов для каналов.
По материалам:
Укрінформ
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