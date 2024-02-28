Владельцы каналов в Telegram могут начать получать финансовое вознаграждение за свою работу — Finance.ua

Владельцы каналов в Telegram могут начать получать финансовое вознаграждение за свою работу Сегодня 15:13 — Фондовый рынок

Владельцы каналов в Telegram могут начать получать финансовое вознаграждение за свою работу

Трансляции каналов в Telegram ежемесячно генерируют 1 триллион просмотров. Только 10% этих просмотров монетизируются с помощью Telegram Ads — инструмента продвижения, разработанного с учетом конфиденциальности.

В марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах станут получать 50% всех доходов, которые Telegram получает от показа рекламы на своих каналах.

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Об этом заявил Павел Дуров, основатель «ВКонтакте» и Telegram.

«Чтобы обеспечить быстрые и безопасные платежи за рекламу и снятие средств, мы будем использовать исключительно блокчейн TON. Подобно нашему подходу с именами пользователей Telegram на Fragment, мы будем продавать рекламу и делиться доходом с владельцами каналов в Toncoin. Это создаст добропорядочный круг, в которому создатели контента смогут либо обналичить свои тонкойны — либо повторно инвестировать их в продвижение и обновление своих каналов», — сообщил он.

Справка Finance.ua:

Павел Дуров несколько лет фигурировал в списках Forbes как представитель россии, но теперь просит отмечать, что с 2022 года он гражданин Франции (также у него, как сообщается, есть гражданство Сент-Китс и Невис).

Ранее главный операционный директор Telegram Group Inc. Халил Мирахмед раскрыл подробности интеграции криптокошелька в мессенджер. Мирахмед подтвердил работу над Telegram Wallet, запуск которого запланирован на ноябрь 2023 года. Ранее об этом заявил Павел Дуров. По его словам, TON Wallet уже появился во вкладке опций при подключении приложения кошелька.

Благодаря новой функции, пользователи Telegram во многих странах мира получат доступ к кошельку и смогут совершать транзакции с криптовалютами. Первыми воспользоваться криптоплатежами в Telegram могут жители некоторых стран Африки и Латинской Америки.



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