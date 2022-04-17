Дуров и ряд других миллиардеров не хотят, чтобы их называли гражданами рф — Finance.ua
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Дуров и ряд других миллиардеров не хотят, чтобы их называли гражданами рф

Сегодня 18:00
19
Ряд миллиардеров, «связанных с рф», очень не хотят, чтобы Forbes называл их гражданами рф, акцентируя внимание на иностранном гражданстве: в последние месяцы эта тенденция растет.
В частности, об этом попросили представители учредителя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова.
«Павел уехал из россии много лет назад и не собирается возвращаться», — заявил представитель бизнесмена.
Дуров несколько лет фигурировал в списках Forbes как представитель россии, но теперь просит отмечать, что с прошлого года он гражданин Франции (также у него, как сообщается, есть гражданство Сент-Китс и Невис).
Также просят не называть их российскими бизнесменами Игорь и Дмитрий Бухманы — основатели Playrix, занимающейся разработкой мобильных игр, Николай Сторонский — соучредитель Revolut, и инвестор Юрий Мильнер.
Бухманы указывают, что несколько лет назад они переехали в Израиль, а представители Сторонского напоминают, что он гражданин Великобритании.
Юрий Мильнер настаивает на том, что с 2014 года не был в россии и не имеет активов на ее территории, и еще в 1999 году получил гражданство Израиля.
Forbes подчеркивает, что просьбы от бизнесменов, имеющих связи с рф, не указывать их в списках как «российских бизнесменов» поступали и раньше, но в последние несколько месяцев количество таких обращений увеличилось, в том числе на фоне санкций, введенных против рф из-за вторжения в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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