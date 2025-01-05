Для возвращения беженцев в Украину зарплаты должны быть на уровне 70% от европейских, — мнение эксперта Сегодня 10:16 — Казна и Политика

Для возвращения беженцев в Украину зарплаты должны быть на уровне 70% от европейских, — мнение эксперта

Кроме безопасности и восстановления страны после войны, для возвращения беженцев важными факторами являются возможности трудоустройства и уровень зарплат в Украине.

Об этом заявил Алексей Позняк, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований в интервью «РБК-Украина».

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Он отметил, что для возвращения беженцев зарплаты в Украине должны быть на уровне хотя бы 70% того, что они зарабатывают в ЕС.

Что заставит беженцев возвращаться

Эксперт отметил, что сейчас в Украине активно идут разговоры об инвестициях, которые будут вложены в украинскую экономику в процессе послевоенного возрождения.

Он отметил, что если это действительно будет происходить, то это может стать основным фактором для возвращения значительной части мигрантов и даже притока новых работников из других стран.

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Кроме работы важным фактором является доступность жилья. У многих беженцев нет места для возвращения и, если невозможно получить жилье без больших затрат, это может отсрочить их возвращение в Украину.

В то же время многие беженцы за границей устроились на работы, где получают более высокие зарплаты, чем у них были в Украине. Также часть из них получает приличные выплаты, которые тоже отличаются от сумм в Украине.

По словам Позняка, еще до полномасштабного вторжения и даже еще до начала гибридной войны эксперты оценивали: если зарплата на родине будет примерно 70% от уровня зарплаты в стране, которая их принимала, то беженцы будут возвращаться.

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«Если так будет, это будет серьезным стимулом для возвращения беженцев. Эта разница в 30% компенсируется тем, что человек находится в правовом поле своего государства. Компенсируется тем, что здесь все вокруг родное», — отмечает собеседник.

Напомним, почти половина украинцев — 47%, нашедших убежище в Норвегии, заявляют , что не вернутся в Украину даже после завершения войны.

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