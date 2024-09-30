Для качественного старта пенсионной реформы требуется 15 млрд грн — Finance.ua

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Для качественного старта пенсионной реформы требуется 15 млрд грн

Личные финансы
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Для качественного старта пенсионной реформы требуется 15 млрд грн
Для качественного старта пенсионной реформы требуется 15 млрд грн
Для того чтобы старт пенсионной реформы был качественным, Министерству социальной политики нужно 15 млрд гривен, эти средства уже есть в государстве из-за увеличения поступлений от ЕСВ.
Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.
Министр отметила, что накопительная пенсионная система позволяет людям накапливать больше финансовых ресурсов на старость, способствуя их активности на более длительный период.
«Конечно, уменьшение доли трудоспособного населения мы учитывали в „солидарной“ пенсионной системе. Поскольку пенсионная реформа будет состоять из обязательной накопительной и добровольной накопительной системы, это позволит создать качественное замещение», — рассказала Жолнович.
Она подчеркнула, что в новой пенсионной реформе учитывается производительность труда: «чем больше ты производишь, тем лучше мы сможем обеспечивать свои потребности за счет работников, которые есть сейчас».
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«Мы считали, что для качественного старта пенсионной реформы на начало 2025 года нам нужно 30 млрд гривен, но мы не успеем стартовать. Поэтому мы планируем начать с 1 июля 2025 года, соответственно нам потребуется 15 млрд гривен», — подчеркнула Жолнович.
Министр социальной политики отметила, что государство имеет эти 15 млрд гривен, поскольку увеличиваются поступления от ЕСВ благодаря значительному количеству военных, которым выплачивают «белую» зарплату.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, Кабмин готовит для внесения в Верховную Раду пакет законопроектов, касающийся пенсионной реформы.
  • «Мы с Минфином по солидарной системе высчитываем последние возможности, потому что он нуждается в ресурсе, по меньшей мере, там 30 миллиардов гривен для того, чтобы она качественно стартовала», — говорит Жолнович. Что именно готовит правительство — читайте здесь.
  • Также в Министерстве социальной политики рассчитывают уже в январе 2025 года запустить пилотный проект по внедрению базового социального пособия.
По материалам:
УНН
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