Djinni подсчитал, сколько откликов нужно для получения офера — Finance.ua
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Djinni подсчитал, сколько откликов нужно для получения офера

Личные финансы
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Djinni подсчитал, сколько откликов нужно для получения офера
Djinni подсчитал, сколько откликов нужно для получения офера
Сервис по анонимному поиску работы Djinni подсчитал, сколько откликов необходимо получить кандидатам для получения офера.
Данную статистику Djinni обнародовал у себя в Telegram-канале.
Djinni проанализировал кандидатов, нанятых после отклика за последние полгода, и их отклики за три месяца до найма. Всего таковых почти 4 тысячи. Половина из них — с опытом менее трех лет.
Djinni подсчитал, сколько откликов нужно для получения офера
Медиана среди всех кандидатов в выборке — 25 откликов.
Самая большая медиана обычно у кандидатов с опытом полтора — три года. Хотя бы потому, что для них есть больше вакансий.
К примеру, половина фронтендеров с полутора-тремя годами опыта, которых в итоге наняли, откликнулись на 37 или менее вакансий за три месяца до репорта найма. Фронтендеры с меньшим опытом откликаются всего на 29 вакансий.

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Больше всего приходится откликаться кандидатам в категориях Project Manager, QA, JavaScript, DevOps и Sales.
Наибольшее количество откликов до найма (296) отправили 2 кандидата: Sales, нанятый в августе, i .Net, нанятый в декабре. Оба с опытом 4 года.

Справка Finance.ua:

  • польский портал по поиску работы в ІТ Just Join IT опубликовал исследование зарплат программистов на местном рынке;
  • медианная зарплата разработчиков в GameDev выросла с $3290 до $3950 (под разработчиками здесь подразумеваются другие технические специалисты в геймдеве, такие как фронтендеры и т.п., которые не задействованы непосредственно в разработке игры);
  • самыми распространенными специализациями украинского ІТ после разработчиков и тестировщиков остаются специалисты по менеджменту проектов, HR/рекрутеры, дизайнеры и аналитики, DevOps/SRE. А самые высокие зарплаты у руководителей C-level: СТО ($6650, +$1650 за полгода).
Отметим, что компания GoIT помогает каждому достичь образовательных и карьерных целей в IT. Помимо интересных проектов и инновационной деятельности, работа в сфере информационных технологий имеет ряд значимых преимуществ.

Хочу работать в IT

По материалам:
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