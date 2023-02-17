Djinni подсчитал, сколько откликов нужно для получения офера — Finance.ua

Djinni подсчитал, сколько откликов нужно для получения офера Сегодня 17:02 — Личные финансы

Djinni подсчитал, сколько откликов нужно для получения офера

Сервис по анонимному поиску работы Djinni подсчитал, сколько откликов необходимо получить кандидатам для получения офера.

Данную статистику Djinni обнародовал у себя в Telegram-канале.

Djinni проанализировал кандидатов, нанятых после отклика за последние полгода, и их отклики за три месяца до найма. Всего таковых почти 4 тысячи. Половина из них — с опытом менее трех лет.

Медиана среди всех кандидатов в выборке — 25 откликов.

Самая большая медиана обычно у кандидатов с опытом полтора — три года. Хотя бы потому, что для них есть больше вакансий.

К примеру, половина фронтендеров с полутора-тремя годами опыта, которых в итоге наняли, откликнулись на 37 или менее вакансий за три месяца до репорта найма. Фронтендеры с меньшим опытом откликаются всего на 29 вакансий.

Больше всего приходится откликаться кандидатам в категориях Project Manager, QA, JavaScript, DevOps и Sales.

Наибольшее количество откликов до найма (296) отправили 2 кандидата: Sales, нанятый в августе, i .Net, нанятый в декабре. Оба с опытом 4 года.

Справка Finance.ua:

польский портал по поиску работы в ІТ Just Join IT опубликовал исследование зарплат программистов на местном рынке;



медианная зарплата разработчиков в GameDev выросла с $3290 до $3950 (под разработчиками здесь подразумеваются другие технические специалисты в геймдеве, такие как фронтендеры и т.п., которые не задействованы непосредственно в разработке игры);

самыми распространенными специализациями украинского ІТ после разработчиков и тестировщиков остаются специалисты по менеджменту проектов, HR/рекрутеры, дизайнеры и аналитики, DevOps/SRE. А самые высокие зарплаты у руководителей C-level: СТО ($6650, +$1650 за полгода).

Отметим, что компания GoIT помогает каждому достичь образовательных и карьерных целей в IT. Помимо интересных проектов и инновационной деятельности, работа в сфере информационных технологий имеет ряд значимых преимуществ.

Highload По материалам:

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