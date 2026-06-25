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Дизель по 86 грн: как цены на топливо изменили предпочтения украинцев

Технологии&Авто
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Украинский авторынок стал пластичным, как никогда
Украинский авторынок стал пластичным, как никогда
Май 2026 года продемонстрировал высокую чувствительность украинского авторынка к изменениям стоимости горючего. После того как дизельное топливо подорожало до 86 грн за литр, а бензин А-95 подешевел до 76 грн за литр, покупатели стали активнее выбирать бензиновые автомобили.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
«Май доказал: украинский авторынок стал пластичным, как никогда. Розничный покупатель мгновенно реагирует на стелу АЗС. Падение цены на бензин А-95 реанимировало спрос на традиционные двигатели, тогда как дорогой дизель начал выдавливать легковые дизельные авто из процесса импорта в категорию „транспорта исключительно для коммерции“. Электромобили же переживают логическую коррекцию: инфраструктурные вызовы в 2026 году заставляют клиентов выбирать топливную автономность», — отмечают авторы исследования.

Внутренний рынок

На вторичном рынке внутри страны топливные тренды сыграли роль главного дирижера.
На вторичном рынке внутри страны топливные тренды сыграли роль главного дирижера., eauto.org.ua
Бензин: 43,9% (+1,0%) — абсолютный победитель месяца. Падение стоимости А-95 на 3,3 гривны за литр сделало классические атмосферные и турбо-моторы наиболее привлекательным вариантом для тех, кто покупает машину «на каждый день».
Дизель: 26% (+0,6%) — вопреки психологически тяжелому ценнику в 86 грн/л в конце месяца, внутренние перепродажи тяжелого топлива минимально выросли.
ГБО: 20,2% (0%) — железобетонная стабильность. Снижение цены на пропан-бутан до 46,5 грн/л удерживает огромную армию экономных водителей.
Электро: 7,1% (-1,4%) — не глобальное, но заметное падение доли. Кроме подорожания электромобилей через НДС сказывается приближение к лимиту по бытовым розеткам, то есть количества покупателей которые потенциально имеют доступ к энергии по бытовому тарифу.
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Импорт б/у авто

В сегменте «свежепригнанных» реакция на дороговизну дизеля оказалась куда более радикальной, ведь здесь покупатель выбирает машину сознательно, заранее просчитывая логистику и таможенные платежи.
В сегменте импортированных автомобилей покупатели все чаще предпочитают бензиновые модели
В сегменте импортированных автомобилей покупатели все чаще предпочитают бензиновые модели, eauto.org.ua
Бензин: 56,9% (+1,0%) — импортеры оперативно переориентировались на европейские и американские бензиновые малолитражки. Более дешевое горючее в Украине делает пригон таких авто максимально рентабельным.
Дизель: 20,2% (-1,0%) — прямое следствие топливного цента. Удорожание дизельного горючего снизило интерес к ввозу дизельных легковых автомобилей.
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Гибриды: 8,6% (+0,6%) — тихий, но уверенный подъем. Доля гибридных моделей продолжает расти благодаря сочетанию экономичности и отсутствию зависимости от зарядной инфраструктуры.

Рынок новых авто

В автосалонах правила игры диктуют финансовые инструменты, лизинг и системные закупки юридических лиц, однако даже топливный фактор перекроил статистику.
В сегменте новых автомобилей существенную роль продолжают играть корпоративные закупки и лизинговые программы.
В сегменте новых автомобилей существенную роль продолжают играть корпоративные закупки и лизинговые программы., eauto.org.ua
Бензин: 40,5% (+1,4%) — стабильный рост за счет частных покупателей, выбирающих классические кроссоверы среднего ценового сегмента.
Дизель: 19,4% (+1,1%) — в новых машинах дизель растет вопреки цене на заправках. Объяснение простое: этот сектор держится на корпоративных автопарках и больших рамных внедорожниках, где альтернативы дизелю просто нет из-за крутящего момента и специфики эксплуатации. Юрлица смотрят на долгосрочный TCO, где дизель все равно выигрывает за счет меньших объемов потребления при больших пробегах.
Гибриды: 31,3% (-2,1%) существенно просели в доле, но остаются гигантским пластом рынка.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
АвтоБензинДизельЭлектромобилиАЗС
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