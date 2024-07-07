Диверсификация: как правильно распределять свои средства — Finance.ua

Диверсификация: как правильно распределять свои средства Сегодня 12:09 — Личные финансы

Диверсификация: как правильно распределять свои средства, Фото: freepik

Диверсификация — золотое правило личных финансов. Она позволяет снизить уязвимость и создать надежный запас на будущее.

Об этом пишет Финкульт.

Суть диверсификации состоит в том, чтобы не «класть все яйца в одну корзину», а распределять ваши деньги между разными активами.

Читайте также Что повлияет на доходность гривневых вкладов: мнение эксперта

Диверсификация в личных финансах позволяет эффективно управлять рисками.

Диверсификация доходов

Не стоит рассчитывать только на один основной доход, например зарплату.

Развивайте дополнительные источники прибыли — инвестиции, аренда, подработки и т. д. Это обезопасит вас при потере основного источника доходов.

Диверсификация расходов

Не сконцентрируйте все свои расходы в одном направлении, например оплата аренды или выплата ипотечного кредита.

Читайте также Что следует знать о декларировании иностранных доходов

Распределяйте средства на разные категории — продукты, коммунальные услуги, транспорт, сбережения. Это поможет контролировать бюджет и более гибко реагировать на изменения.

Диверсификация сбережений и инвестиций

Не держите все средства на одном счете или одном активе. Распределяйте их между депозитами и валютами. Такой сбалансированный подход минимизирует риски и повышает ваши возможности.

Для успешного внедрения различных способов диверсификации понадобится развить дополнительные навыки и приобрести новые знания по финансовой грамотности, овладеть умением анализировать финансовую информацию и принимать взвешенные решения по управлению личными финансами.

Читайте также До конца лета доходность по гривневым депозитам не изменится — эксперт

Важно систематически работать над развитием необходимых компетенций — это позволит реализовать диверсификацию доходов максимально эффективно.

Начните именно с тех направлений, которые непосредственно касаются ваших планов.

Справка Finance.ua:

почти 70% украинцев удовлетворены текущим местом работы, самореализацией и защитой прав работников. В то же время оценки доходов респондентов более сдержанны;

Украина переведена в категорию стран с доходами выше среднего, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 финансовый год от Всемирного банка.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.