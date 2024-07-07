Диверсификация: как правильно распределять свои средства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Диверсификация: как правильно распределять свои средства

Личные финансы
25
Диверсификация: как правильно распределять свои средства
Диверсификация: как правильно распределять свои средства, Фото: freepik
Диверсификация — золотое правило личных финансов. Она позволяет снизить уязвимость и создать надежный запас на будущее.
Об этом пишет Финкульт.
Суть диверсификации состоит в том, чтобы не «класть все яйца в одну корзину», а распределять ваши деньги между разными активами.
Читайте также
Диверсификация в личных финансах позволяет эффективно управлять рисками.

Диверсификация доходов

Не стоит рассчитывать только на один основной доход, например зарплату.
Развивайте дополнительные источники прибыли — инвестиции, аренда, подработки и т. д. Это обезопасит вас при потере основного источника доходов.

Диверсификация расходов

Не сконцентрируйте все свои расходы в одном направлении, например оплата аренды или выплата ипотечного кредита.
Читайте также
Распределяйте средства на разные категории — продукты, коммунальные услуги, транспорт, сбережения. Это поможет контролировать бюджет и более гибко реагировать на изменения.

Диверсификация сбережений и инвестиций

Не держите все средства на одном счете или одном активе. Распределяйте их между депозитами и валютами. Такой сбалансированный подход минимизирует риски и повышает ваши возможности.
Для успешного внедрения различных способов диверсификации понадобится развить дополнительные навыки и приобрести новые знания по финансовой грамотности, овладеть умением анализировать финансовую информацию и принимать взвешенные решения по управлению личными финансами.
Читайте также
Важно систематически работать над развитием необходимых компетенций — это позволит реализовать диверсификацию доходов максимально эффективно.
Начните именно с тех направлений, которые непосредственно касаются ваших планов.

Справка Finance.ua:

  • почти 70% украинцев удовлетворены текущим местом работы, самореализацией и защитой прав работников. В то же время оценки доходов респондентов более сдержанны;
  • Украина переведена в категорию стран с доходами выше среднего, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 финансовый год от Всемирного банка.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.