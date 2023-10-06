Диапазон колебаний курса может расшириться только после адаптации рынка к новому режиму — банкиры Сегодня 15:30 — Валюта

Диапазон колебаний курса может расшириться только после адаптации рынка к новому режиму — банкиры

Колебания официального курса гривны и курса на межбанке в первое время после перехода на режим управляемой гибкости будут минимальными, в пределах копеек в день, однако с адаптацией рынка к новому режиму диапазон этих колебаний может расширяться.

Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарии банкиров.

«Ожидаем, что колебания курса в течение октября будут незначительными — до нескольких копеек в день. По мере адаптации рынка к новому режиму НБУ будет допускать более значительные колебания курса», — сказал аналитик стратегического развития банка «Пивденный» Константин Хведчук.

«На начальном этапе, вероятнее всего, регулятор будет пытаться значительно ограничить вероятные колебания. Поскольку крайне важно не допустить усиления девальвационных ожиданий и подкрепить вербальные интервенции, сопровождавшиеся введением режима управляемой гибкости, рыночной практикой. По мере того, как рынок и население будут привыкать к ежедневным колебаниям курса, диапазон колебаний будет расширяться», — придерживается такого же мнения директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

Банкиры не смогли более точно спрогнозировать возможный диапазон движения курса на день, неделю или месяц, однако, по мнению Хведчука, во время пресс-брифинга о новом режиме НБУ очертил общий подход к размеру изменения курса: в ближайшее время он не должен превышать доходность по гривневым активам.

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«Это означает, что на начальном этапе нового режима курсообразования НБУ будет избегать обесценивания гривны более чем на 3,5% за квартал (при ставке UIRD в размере 14,2% годовых)», — считает эксперт.

Он добавил, что при этом курс будет меняться нелинейно и в разных направлениях — будут недели ревальвации и девальвации.

«Трудно давать прогнозы после столь долгой паузы, но во время выступления глава НБУ неоднократно подчеркнул, что это управляемая девальвация. Поэтому какой-то „ракеты“ мы не ожидаем», — сказал агентству, со своей стороны, казначей банка «Кредит Днепр» Юрий Гриненко.

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По его мнению, пока система привыкнет и адаптируется к изменениям, спреды на наличном валютном рынке могут временно несколько расшириться.

«Все изменения режимов на валютном рынке обычно создают постепенно угасающий ажиотажный спрос на валюту. Поскольку Нацбанк имеет достаточно международных резервов, чтобы контролировать курс, мы не ожидаем значительного отрыва наличного курса от межбанковского», — оценил влияние нового курсового режима на наличный рынок Хведчук из банка «Пивденный».

Анна Золотько из Юнекс Банка отметила, что наличный рынок ожидаемо в первый день отреагировал на изменение режима курсообразования умеренным ростом котировок, хотя реакция оказалась не столь острой, как можно было ожидать.

По ее мнению, курсы на межбанке и наличном валютном рынке теперь будут сильнее связаны между собой.

Банкир также считает, что переход к новому режиму курсообразования вернет экспортеров к привычной тактике: пытаться быстрее продать выручку, когда на рынке будут властвовать тенденции к укреплению гривны, и придерживать ее в периоды роста курса.

«Восстановятся на рынке и традиционные календарные факторы: периоды уплаты налогов, выплаты зарплат сотрудникам, закупки сезонных товаров или материалов, как в случае аграриев», — прогнозирует Золотько.

Как считает Хведчук из банка «Пивденный», в ожидании решения по переходу к гибкому курсу бизнес и население уже сформировали длинную валютную позицию.

«Однако ожидания относительно девальвации гривны сразу после перехода к гибкому курсу не сбываются, а удержание валютной позиции в дальнейшем обуславливает финансовые потери в связи с низкими ставками по валюте по отношению к гривне. Поэтому в определенный момент бизнес начнет распродавать сложившиеся позиции, что приведет даже к ситуативному укреплению курса гривны», — сказал эксперт.

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