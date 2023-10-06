Глава НБУ дал прогноз ситуации на валютном рынке на ближайшие дни — Finance.ua
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Глава НБУ дал прогноз ситуации на валютном рынке на ближайшие дни

Валюта
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Глава НБУ дал прогноз ситуации на валютном рынке на ближайшие дни
Глава НБУ дал прогноз ситуации на валютном рынке на ближайшие дни
Национальный банк Украины 5 октября снизил объемы продаж валюты на межбанковском валютном рынке. Нервозность после перехода к режиму управляемой гибкости обменного курса исчезнет в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы НБУ Андрея Пышного в Facebook.
«Ситуация на межбанке нормализуется: во второй половине дня (5 октября, — ред.) гривна несколько укрепилась, а чистые интервенции НБУ по продаже валюты были даже ниже их среднедневного объема в сентябре, до внедрения управляемой гибкости курса», — написал он.
По его словам, НБУ даже совершил интервенцию по покупке валюты, «ограничивая, как и обещал, колебания обменного курса в обе стороны». (Обычно НБУ покупает мизерные объемы до 10 млн долларов, — ред.)
«Ожидаем, что нервозность на рынке окончательно исчезнет уже в ближайшие дни», — добавил Пышный.
Глава НБУ сообщил, что ситуация в наличном сегменте не вызывает беспокойства, гривна несколько укрепилась. Курс продажи наличной гривны в небанковских финучреждениях по состоянию на вечер 4 октября составил около 38,25 грн/доллар, по состоянию на 5 октября 38,20 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

  • напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса;
  • в первый день, 3 октября, спрос на валюту значительно вырос и НБУ продал значительный объем валюты. Однако уже 4 октября спрос упал вдвое;
  • по результатам торгов на межбанке официальный курс доллара вырос всего на 5 копеек — с 36,57 гривен за доллар до 36,62 гривен за доллар.
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По материалам:
РБК-Україна
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