Доллар по 50: в НБУ оценили риски «крайне негативного сценария» — Finance.ua

Доллар по 50: в НБУ оценили риски «крайне негативного сценария»
Чтобы курс доллара в Украине достиг отметки 50 гривен, должен реализоваться крайне отрицательный сценарий, отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий, передает «Минфин».
«Для существенной курсовой коррекции должна произойти реализация какого-то крайне негативного сценария, оснований для которого мы не видим. Это не то развитие событий, которое мы вкладываем в понимание управляемой гибкости курса», — сказал он.
Также Гелетий объяснил значение заложенного в проект государственного бюджета курса доллара на уровне 42 грн/долл.
«Курс в бюджете — это чисто расчетный показатель. Он необходим для учета показателей бюджета. При этом в нашей истории он практически всегда отличался от фактического значения курса. НБУ никогда не ориентировался и не ориентируется на курс, заложенный в бюджет. У нас свои задачи, приоритетная в том числе — сохранение курсовой устойчивости».
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