Доллар по 50: в НБУ оценили риски «крайне негативного сценария» — Finance.ua

Доллар по 50: в НБУ оценили риски «крайне негативного сценария» Сегодня 13:00 — Валюта

Чтобы курс доллара в Украине достиг отметки 50 гривен, должен реализоваться крайне отрицательный сценарий, отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий, передает « Минфин ».

«Для существенной курсовой коррекции должна произойти реализация какого-то крайне негативного сценария, оснований для которого мы не видим. Это не то развитие событий, которое мы вкладываем в понимание управляемой гибкости курса», — сказал он.

Также Гелетий объяснил значение заложенного в проект государственного бюджета курса доллара на уровне 42 грн/долл.

«Курс в бюджете — это чисто расчетный показатель. Он необходим для учета показателей бюджета. При этом в нашей истории он практически всегда отличался от фактического значения курса. НБУ никогда не ориентировался и не ориентируется на курс, заложенный в бюджет. У нас свои задачи, приоритетная в том числе — сохранение курсовой устойчивости».

УНІАН По материалам:

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