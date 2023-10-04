«Гривна не улетела в космос». Пышный прокомментировал первый день новой курсовой политики НБУ — Finance.ua

«Гривна не улетела в космос». Пышный прокомментировал первый день новой курсовой политики НБУ
После отказа от фиксированного курса валюты «полет в космос» гривна не совершила. Рост спроса на рынке — ожидаемое явление. Естественно, что валютный рынок пытается протестировать решительность НБУ.
Об этом написал глава Национального банка Украины Андрей Пышный на своей странице в Facebook.
«После отказа от фиксированного курса гривна не совершила „полет в космос“, который предрекали российские ИПСО. А если учесть, что ранее курс продажи валюты на межбанке был близок к 36,9 грн/долл. (официальный курс + 1%), то она даже несколько укрепилась. Если быть точным — до 36,5901 грн/долл. Да, это выше официального курса, который действовал вчера, но всего на 0,06%», — написал Пышный.
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По его словам, рост спроса на рынке ожидаем для НБУ.
«Естественно, что валютный рынок пытается протестировать решительность НБУ. НБУ продал столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить этот спрос. И это еще раз подтверждает тот факт, что у нас нет „красных линий“ в части интервенций. Наша цель — сохранить курсовую устойчивость». Убежден, что когда рынок поймет, что НБУ не планирует отпускать гривну в свободное плавание, интервенции постепенно стабилизируются", — добавил он.
Колебания курса будут, но в обе стороны и очень несущественны.
«Вместо этого участники рынка смогут постепенно вспомнить, как это работать при нормальных условиях, а финансовая система и экономика — лучше адаптироваться к внешним и внутренним шокам», — написал Пышный.
Напомним, Национальный банк с 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. Этот режим отличается от того, что действовал до 24 февраля 2022 года, когда НБУ только сглаживал курсовые колебания.
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