Диалог с бизнесом об источниках наполнения бюджета продолжается: в Минфине заговорили о налогообложении импортных авто — Finance.ua
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Диалог с бизнесом об источниках наполнения бюджета продолжается: в Минфине заговорили о налогообложении импортных авто

Казна и Политика
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Диалог с бизнесом об источниках наполнения бюджета продолжается: в Минфине заговорили о налогообложении импортных авто
Диалог с бизнесом об источниках наполнения бюджета продолжается: в Минфине заговорили о налогообложении импортных авто
Министерство финансов продолжает обсуждение с бизнесом по дополнительным источникам наполнения бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
На этой неделе прошли встречи с представителями Федерации работодателей Украины, Торгово-промышленной палаты Украины, Союза украинских предпринимателей, автомобильной отрасли и мобильных операторов с участием представителей Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике.
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В частности, во время встречи с представителями автомобильной отрасли был поднят вопрос об администрировании внутреннего рынка автомобилей.
«Говорим о налогообложении новых и подержанных импортных автомобилей и исключениях для вторичного рынка. Покупка нового импортного автомобиля в военный период не является базовой потребностью. Если есть потребность в транспорте, можно приобрести подержанное авто на вторичном рынке. Именно поэтому, облагая военным сбором новые импортные автомобили, можем обеспечить военный бюджет и стимулировать внутренний рынок производства и ремонта автомобилей», — отметила заместитель министра финансов Светлана Воробей.
«Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований. Все возможности оперативно обеспечить дополнительные потребности военного госбюджета без пересмотра налогов уже исчерпаны», — говорят в Минфине.
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Поэтому министерство предложило ряд мер по обеспечению дополнительной потребности сил обороны в размере 500 млрд грн в 2024 году. Три четверти от указанной суммы предложено обеспечить за счет мер, не относящихся к повышению налогов. И только одна четверть — за счет пересмотра военного сбора, ставок акцизов и других налоговых платежей, которые должны обеспечить поступления в госбюджет в размере 138,7 млрд грн до конца 2024 года и 340 млрд грн в 2025 году.
Также там напомнили, что все изменения будут отменены после прекращения военного положения.
Напомним, соучредитель monobank и член Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте («Совет семи») Олег Гороховский выступил за сокращение программ поддержки бизнеса вместо повышения налогов для малых и средних предприятий.
По материалам:
Finance.ua
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