Действенные способы экономии, когда не получается откладывать деньги — Finance.ua
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Действенные способы экономии, когда не получается откладывать деньги

Личные финансы
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Действенные способы экономии, когда не получается откладывать деньги
Действенные способы экономии, когда не получается откладывать деньги, Фото: freepik
Февраль — идеальное время, чтобы пересмотреть свои финансовые привычки и найти новые способы сбережения.
Советы эффективного финансового планирования дали специалисты «Финкульта».

«Метод конвертов»

Распределите доход в разные конверты — бумажные или виртуальные для выделения каждой категории.
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К примеру, «коммунальные платежи», «покупки», «финансовая подушка безопасности». Сформируйте отдельный конверт для сбережений. Это поможет лучше контролировать траты.

Вызов месяца

Проанализируйте свои привычки расходов и откройте для себя новый способ сэкономить или оптимизировать их.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Этот вызов поможет освободиться от импульсивных покупок и увидеть, насколько правильно вы управляете своими финансами.
Каждый день выполняйте одну небольшую задачу, которая поможет вам экономить и рационально использовать средства.
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Попытайтесь отказаться от затрат на что-то лишнее. Зафиксируйте эти дни в финансовом календаре.
Это эффективный способ сэкономить средства, заметив траты, которые не обязательны, но стали привычкой.
Вызов месяца:
  • день 1. Приготовьте кофе дома, а не покупайте его в кафе. Или установите себе временные ограничения. Попытайтесь уменьшить количество таких покупок до 2−3 в неделю;
  • день 2. Замените поездку на такси общественным транспортом;
  • день 3. Отмените одну из неактуальных подписок на сервисы, которыми вы почти не пользуетесь.
В конце месяца пересчитайте, сколько вам удалось сэкономить.
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В «Финкульте» отметили, что экономия — это не о том, чтобы отказывать себе во всем, а о том, чтобы рационально использовать то, что имеешь.
Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине за 2024 год выросла на 20,3% — до 20 985 грн. Это на 18% больше, если сравнивать с январем прошлого года.
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По материалам:
Finance.ua
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