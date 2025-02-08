Действенные способы экономии, когда не получается откладывать деньги — Finance.ua

Действенные способы экономии, когда не получается откладывать деньги
Февраль — идеальное время, чтобы пересмотреть свои финансовые привычки и найти новые способы сбережения.
Советы эффективного финансового планирования дали специалисты «Финкульта».
«Метод конвертов»
Распределите доход в разные конверты — бумажные или виртуальные для выделения каждой категории.
К примеру, «коммунальные платежи», «покупки», «финансовая подушка безопасности». Сформируйте отдельный конверт для сбережений. Это поможет лучше контролировать траты.
Вызов месяца
Проанализируйте свои привычки расходов и откройте для себя новый способ сэкономить или оптимизировать их.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Этот вызов поможет освободиться от импульсивных покупок и увидеть, насколько правильно вы управляете своими финансами.
Каждый день выполняйте одну небольшую задачу, которая поможет вам экономить и рационально использовать средства.
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Попытайтесь отказаться от затрат на что-то лишнее. Зафиксируйте эти дни в финансовом календаре.
Это эффективный способ сэкономить средства, заметив траты, которые не обязательны, но стали привычкой.
Вызов месяца:
- день 1. Приготовьте кофе дома, а не покупайте его в кафе. Или установите себе временные ограничения. Попытайтесь уменьшить количество таких покупок до 2−3 в неделю;
- день 2. Замените поездку на такси общественным транспортом;
- день 3. Отмените одну из неактуальных подписок на сервисы, которыми вы почти не пользуетесь.
В конце месяца пересчитайте, сколько вам удалось сэкономить.
В «Финкульте» отметили, что экономия — это не о том, чтобы отказывать себе во всем, а о том, чтобы рационально использовать то, что имеешь.
Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине за 2024 год выросла на 20,3% — до 20 985 грн. Это на 18% больше, если сравнивать с январем прошлого года.
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