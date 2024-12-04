Как изменились сбережения украинцев за годы войны (инфографика) — Finance.ua

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Как изменились сбережения украинцев за годы войны (инфографика)

Кредит&Депозит
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Как изменились сбережения украинцев за годы войны (инфографика)
Как изменились сбережения украинцев за годы войны (инфографика)
Рекордные бюджетные расходы, подкрепленные западной помощью, стимулировали рост сбережений украинцев. За последние два года они стали безналично хранить в национальной валюте на 303,2 млрд грн больше, чем до начала полномасштабного вторжения россии.
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Физические лица и ФЛП стали держать в банках на 289,1 млрд грн больше гривневых средств: остатки на текущих счетах выросли на 212,7 млрд грн (+69,2%), а на депозитах — на 76,4 млрд грн (+38), 3%).
Еще 14,1 млрд грн прироста — это вложения в ОВГЗ (+119,2%), ставшие более доходной альтернативой банковским депозитам. Суммарно у украинцев 822 млрд грн ликвидных гривневых активов (+58,4%).
Как изменились сбережения украинцев за годы войны (инфографика)
Ситуация с валютными сбережениями украинцев также вышла в плюс ($1,1 млрд). Отток средств из банковской системы остановился еще в конце июля 2022 года, а объем валютных вложений превысил довоенный уровень уже в начале 2023 года. В течение второго года войны он вырос почти на $1 млрд.
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За последние два года суммарный прирост по текущим счетам составил $0,99 млрд, а по валютным ОВГЗ — $0,23 млрд. Депозитов украинцы держат в банках все еще на $0,12 млрд меньше, чем до войны.
Как изменились сбережения украинцев за годы войны (инфографика)
Наличные в цене, несмотря на цифровизацию
Больше денег украинцы накапливают и в наличной форме, хотя темпы роста снижаются. Если в 2022 году объем наличных денег вырос на 85,1 млрд грн, то в 2023-м — на 50,1 млрд грн.
Темпы сократились с 14,6 до 7,5%.
На графике видно, что больше всего средств попало в наличный оборот в начале войны и в период блэкаутов осени — зимы 2022-го, после сокращения в начале года, фиксировалось постепенное увеличение наличных денег в обращении. Рывок произошел в декабре, когда рост на 42,1 млрд грн составил 84% годового прироста.
В январе 2024-го после рождественско-новогодних праздников объем наличных денег сократился на 12,1 млрд грн (-1,7%).
Как изменились сбережения украинцев за годы войны (инфографика)
Война повысила риски: банки вынуждены выдавать меньше кредитов, а заемщики — меньше их брать. С начала 2022 года чистый кредитный портфель банков (за вычетом кредитов, которые перестали обслуживаться) постоянно сокращался. Только в марте 2023 года начался рост портфеля кредитования физических лиц и ФЛП, а в июне 2023 — корпоративного сектора. Преимущественно благодаря разным государственным программам льготного кредитования — от «5−7-9%» до «єОселя».
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По материалам:
Фінансовий клуб
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