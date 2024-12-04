Как изменились сбережения украинцев за годы войны (инфографика) — Finance.ua

Как изменились сбережения украинцев за годы войны (инфографика) Сегодня 08:00 — Кредит&Депозит

Как изменились сбережения украинцев за годы войны (инфографика)

Рекордные бюджетные расходы, подкрепленные западной помощью, стимулировали рост сбережений украинцев. За последние два года они стали безналично хранить в национальной валюте на 303,2 млрд грн больше, чем до начала полномасштабного вторжения россии.

Читайте также Нацбанк рассказал, как защищает сбережения от инфляции

Физические лица и ФЛП стали держать в банках на 289,1 млрд грн больше гривневых средств: остатки на текущих счетах выросли на 212,7 млрд грн (+69,2%), а на депозитах — на 76,4 млрд грн (+38), 3%).

Еще 14,1 млрд грн прироста — это вложения в ОВГЗ (+119,2%), ставшие более доходной альтернативой банковским депозитам. Суммарно у украинцев 822 млрд грн ликвидных гривневых активов (+58,4%).

Ситуация с валютными сбережениями украинцев также вышла в плюс ($1,1 млрд). Отток средств из банковской системы остановился еще в конце июля 2022 года, а объем валютных вложений превысил довоенный уровень уже в начале 2023 года. В течение второго года войны он вырос почти на $1 млрд.

Читайте также Нацбанку удалось создать эффективную «систему» на валютном рынке

За последние два года суммарный прирост по текущим счетам составил $0,99 млрд, а по валютным ОВГЗ — $0,23 млрд. Депозитов украинцы держат в банках все еще на $0,12 млрд меньше, чем до войны.

Наличные в цене, несмотря на цифровизацию

Больше денег украинцы накапливают и в наличной форме, хотя темпы роста снижаются. Если в 2022 году объем наличных денег вырос на 85,1 млрд грн, то в 2023-м — на 50,1 млрд грн.

Темпы сократились с 14,6 до 7,5%.

На графике видно, что больше всего средств попало в наличный оборот в начале войны и в период блэкаутов осени — зимы 2022-го, после сокращения в начале года, фиксировалось постепенное увеличение наличных денег в обращении. Рывок произошел в декабре, когда рост на 42,1 млрд грн составил 84% годового прироста.

В январе 2024-го после рождественско-новогодних праздников объем наличных денег сократился на 12,1 млрд грн (-1,7%).

Война повысила риски: банки вынуждены выдавать меньше кредитов, а заемщики — меньше их брать. С начала 2022 года чистый кредитный портфель банков (за вычетом кредитов, которые перестали обслуживаться) постоянно сокращался. Только в марте 2023 года начался рост портфеля кредитования физических лиц и ФЛП, а в июне 2023 — корпоративного сектора. Преимущественно благодаря разным государственным программам льготного кредитования — от «5−7-9%» до «єОселя».

Храните деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.