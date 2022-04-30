Дети, перемещенные внутри страны без сопровождения родителей, могут получить пособие на проживание — Finance.ua

Дети, перемещенные внутри страны без сопровождения родителей, могут получить пособие на проживание

Сегодня 13:03 — Казна и Политика

Дети, перемещенные внутри страны без сопровождения родителей, могут получить пособие на проживание

Правительство приняло решение, которое обеспечивает выплату пособия на проживание в размере 3 000 гривен в месяц детям, являющимся внутренне перемещенными лицами и перемещенным без сопровождения законного представителя.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

«Из-за военных действий имеем ситуации, когда малолетние дети до 14 лет были эвакуированы без сопровождения родителей или других законных представителей. Причины разные. Для того чтобы такие малолетние дети могли получить пособие на проживание в размере 3000 гривен в месяц, решение правительства предоставляет возможность подать заявление от имени ребенка родственникам, лицам, которых родители или законные представители ребенка письменно уполномочили сопровождать его, а также людям, временно принявшим в свою семью ребенка, который остался без родительской заботы. Одновременно обеспечивается контроль соблюдения прав таких детей со стороны служб по делам детей. Для этой категории мы продлили до 15 мая срок подачи заявлений, согласно которым выплатим пособие начиная с марта», — прокомментировала Марина Лазебная.

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Решение Правительства устанавливает, что заявление о выплате пособия на проживание внутренне перемещенному малолетнему ребенку, прибывшему без сопровождения законного представителя, может подавать от его имени:

лицо, которое находится в семейных, родственных отношениях (в том числе крестные родители), при наличии документа, подтверждающего семейные, родственные связи лица с ребенком, выданного службой по делам детей по месту обращения;

лицо, которое родители или другие законные представители уполномочили сопровождать ребенка, что подтверждается письменным заявлением одного из законных представителей, заверенным органом опеки и попечительства;

лицо, к семье которого временно устроен ребенок, оставшийся без родительской опеки (при наличии копии приказа службы по делам детей о временном устройстве).

Выплата пособия такому ребенку производится в размере 3000 гривен в месяц, начиная с марта 2022 года в случае обращения за его предоставлением до 15 мая 2022 года включительно. Пособие выплачивается на текущий счет «єПідтримка» или банковский счет заявителя.

Также, согласно решению Правительства с мая 2022 года, проддевается выплата пособия на проживание людям, перемещенным из АР Крым, которые перемещались начиная с 2014 года и ранее получали пособие на проживание как внутренне перемещенные лица.

Справка Finance.ua:

Правительство с участием Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста Украины запустит новую программу выплат для вынужденных переселенцев;

с мая пособие будет предоставляться двум категориям внутренне перемещенных лиц.

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