Выплачивается ли декретная помощь во время войны: какие документы нужны — Finance.ua
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Выплачивается ли декретная помощь во время войны: какие документы нужны

Сегодня 16:03Личные финансы
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Полмиллиарда гривен декретных выплат направили получателям с 24 февраля. Об этом сообщили в Фонде социального страхования.
Всего за два месяца военного положения декретные выплаты получили 11,7 тыс. украинок. На это выделили 465,9 млн грн — то есть в среднем каждая получила по 40 тыс. грн.
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В Фонде соцстрахования отмечают, что пособие по беременности и родам должно выплачиваться несмотря на:
  • военное положение;
  • эвакуацию сотрудницы;
  • невозможность формирования работодателем заявления.
Даже при выходе в декрет после приостановления действия трудового договора на время войны.
Согласно Закону Украины от 15.03.2022 № 2136, в условиях военного времени даже при приостановлении действия трудового договора работодатель не может отказать работнице в предоставлении отпуска по беременности и родам, а также не может уволить ее во время такого отпуска.
Если работодатель не может оформить соответствующее заявление в связи с боевыми действиями, соцстрах направляет финансовую помощь непосредственно на личную банковскую карту беременной.
Для получения консультаций и выплат застрахованные женщины могут обратиться в любое отделение Фонда соцстрахования.
Список отделений, которые сейчас работают — по ссылке:
Какие документы нужно предъявить:
  • бумажный листок нетрудоспособности или е-больничный;
  • копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
  • идентификационный код.
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По материалам: Finance.ua
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