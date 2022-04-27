Выплачивается ли декретная помощь во время войны: какие документы нужны — Finance.ua

Выплачивается ли декретная помощь во время войны: какие документы нужны

Сегодня 16:03 — Личные финансы

Полмиллиарда гривен декретных выплат направили получателям с 24 февраля. Об этом сообщили в Фонде социального страхования.

Всего за два месяца военного положения декретные выплаты получили 11,7 тыс. украинок. На это выделили 465,9 млн грн — то есть в среднем каждая получила по 40 тыс. грн.

что пособие по беременности и родам должно выплачиваться несмотря на: В Фонде соцстрахования отмечают

военное положение;

эвакуацию сотрудницы;

невозможность формирования работодателем заявления.

Даже при выходе в декрет после приостановления действия трудового договора на время войны.

Согласно Закону Украины от 15.03.2022 № 2136, в условиях военного времени даже при приостановлении действия трудового договора работодатель не может отказать работнице в предоставлении отпуска по беременности и родам, а также не может уволить ее во время такого отпуска.

Если работодатель не может оформить соответствующее заявление в связи с боевыми действиями, соцстрах направляет финансовую помощь непосредственно на личную банковскую карту беременной.

Для получения консультаций и выплат застрахованные женщины могут обратиться в любое отделение Фонда соцстрахования.

Список отделений, которые сейчас работают — по ссылке:

Какие документы нужно предъявить:

бумажный листок нетрудоспособности или е-больничный;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

идентификационный код.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.