Выплачивается ли декретная помощь во время войны: какие документы нужны — Finance.ua

В Фонде соцстрахования отмечают, что пособие по беременности и родам должно выплачиваться несмотря на:
военное положение;
эвакуацию сотрудницы;
невозможность формирования работодателем заявления.
Даже при выходе в декрет после приостановления действия трудового договора на время войны.
Согласно Закону Украины от 15.03.2022 № 2136, в условиях военного времени даже при приостановлении действия трудового договора работодатель не может отказать работнице в предоставлении отпуска по беременности и родам, а также не может уволить ее во время такого отпуска.
Если работодатель не может оформить соответствующее заявление в связи с боевыми действиями, соцстрах направляет финансовую помощь непосредственно на личную банковскую карту беременной.
Для получения консультаций и выплат застрахованные женщины могут обратиться в любое отделение Фонда соцстрахования.
Список отделений, которые сейчас работают — по ссылке:
Какие документы нужно предъявить:
бумажный листок нетрудоспособности или е-больничный;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
идентификационный код.
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