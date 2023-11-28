Деолигархизация продолжается: под контроль государства перешли «Ровногаз», «Черновцыгаз» и «Запорожгаз» — Finance.ua

Деолигархизация продолжается: под контроль государства перешли «Ровногаз», «Черновцыгаз» и «Запорожгаз» Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

Деолигархизация продолжается: под контроль государства перешли «Ровногаз», «Черновцыгаз» и «Запорожгаз»

Газораспределительные предприятия АО «Ровногаз», АО «Запорожгаз» и АО «Черновцыгаз» перешли под контроль государства и будут работать в составе НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщает Минэнерго.

Таким образом, количество перешедших в управление государства облгазов возросло до 22-х. Возвращение газораспределительной инфраструктуры под контроль государства является частью реализации реформы по деолигархизации Украины, начатой ​​Президентом Владимиром Зеленским.

Старт соответствующему процессу был дан в ноябре 2022 года, когда Правительство по предложению министра энергетики Германа Галущенко приняло решение о перезаключении договоров эксплуатации газораспределительных сетей государственной формы собственности, которое запустило процесс возврата государственного имущества под контроль государства.

Цель такого решения в условиях войны — обеспечение национальной и энергетической безопасности.

«Задача государства — обеспечить гражданам бесперебойное газоснабжение. К тому же процесс возвращения сетей в управление государства дает старт решению проблем, возникших после приватизации облгазов, которая произошла более 10 лет назад», - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Следует добавить, что совокупно три предприятия, которые перешли под контроль государства, будут обслуживать около миллиона клиентов.

В октябре — ноябре под контроль государства было передано АО «Волыньгаз», АО «Черниговгаз» и АО «Закарпатгаз».

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