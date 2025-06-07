Volkswagen сократит 20 тысяч работников в Германии — Finance.ua

Volkswagen сократит 20 тысяч работников в Германии Сегодня 23:10 — Фондовый рынок

Volkswagen сократит 20 тысяч работников в Германии

Около 20 тыс. работников Volkswagen согласились на досрочное увольнение в рамках масштабной реструктуризации немецких заводов концерна.

Об этом пишет Bloomberg.

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«Благодаря заметным успехам в снижении затрат на производство в Вольфсбурге и социально ответственному сокращению рабочих мест на шести предприятиях Volkswagen AG в Германии, мы ускоряем трансформацию», — заявил директор по персоналу Гуннар Килиан.

По его словам, уже достигнута договоренность об увольнении 20 тыс. людей до конца десятилетия.

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Концерн сокращает производственные мощности более чем на 700 000 единиц и планирует уменьшить численность персонала в общей сложности на 35 000 работников.

Это решение связано с ростом издержек, слабым спросом в Европе и усилением конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.

Економічна Правда По материалам:

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