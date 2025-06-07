Volkswagen сократит 20 тысяч работников в Германии — Finance.ua

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Volkswagen сократит 20 тысяч работников в Германии

Фондовый рынок
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Volkswagen сократит 20 тысяч работников в Германии
Volkswagen сократит 20 тысяч работников в Германии
Около 20 тыс. работников Volkswagen согласились на досрочное увольнение в рамках масштабной реструктуризации немецких заводов концерна.
Об этом пишет Bloomberg.
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«Благодаря заметным успехам в снижении затрат на производство в Вольфсбурге и социально ответственному сокращению рабочих мест на шести предприятиях Volkswagen AG в Германии, мы ускоряем трансформацию», — заявил директор по персоналу Гуннар Килиан.
По его словам, уже достигнута договоренность об увольнении 20 тыс. людей до конца десятилетия.
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Концерн сокращает производственные мощности более чем на 700 000 единиц и планирует уменьшить численность персонала в общей сложности на 35 000 работников.
Это решение связано с ростом издержек, слабым спросом в Европе и усилением конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.
По материалам:
Економічна Правда
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