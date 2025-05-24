Volkswagen откажется от обозначения ID в названиях электромобилей — Finance.ua

Volkswagen откажется от обозначения ID в названиях электромобилей Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Volkswagen откажется от обозначения ID в названиях электромобилей

Volkswagen изменит названия своих электрических моделей. Теперь они будут более логичными, а не выглядеть нагромождением букв, цифр и точек.

Об этом пишет Insideevs.

Согласно новому интервью австрийскому изданию Auto und Wirtschaft, лидеры Volkswagen официально решили отказаться от маркировки ID на своих будущих электромобилях.

Это конец эпохи для таких моделей, как ID.3, ID.4 и ID.Buzz. Будущие VW, такие как ID.2 и недавно анонсированный VW ID. EVERY1 получат имена, которые легче воспринимать.

Выпуск ID.2 запланирован на 2026 год, а это означает, что Volkswagen, скорее всего, начнет менять названия автомобилей примерно в это время.

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Также в руководстве компании ранее отмечалось, что примерно в это время планируется и рестайлинг более старых моделей.

Volkswagen пока не раскрывала новых названий или дизайнерских изменений, но, вероятно, измененный нейминг поможет изменить мнение покупателей о том, что электрические автомобили — это что-то удивительно премиальное и не для всех.

У Volkswagen сейчас проблемы с продажами «электричек», и примерно во время смены нейминга должны выйти доступные модели, которые призваны решить эти проблемы.

Мета По материалам:

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