Volkswagen откажется от обозначения ID в названиях электромобилей — Finance.ua
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Volkswagen откажется от обозначения ID в названиях электромобилей

Технологии&Авто
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Volkswagen откажется от обозначения ID в названиях электромобилей
Volkswagen откажется от обозначения ID в названиях электромобилей
Volkswagen изменит названия своих электрических моделей. Теперь они будут более логичными, а не выглядеть нагромождением букв, цифр и точек.
Об этом пишет Insideevs.
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Согласно новому интервью австрийскому изданию Auto und Wirtschaft, лидеры Volkswagen официально решили отказаться от маркировки ID на своих будущих электромобилях.
Это конец эпохи для таких моделей, как ID.3, ID.4 и ID.Buzz. Будущие VW, такие как ID.2 и недавно анонсированный VW ID. EVERY1 получат имена, которые легче воспринимать.
Выпуск ID.2 запланирован на 2026 год, а это означает, что Volkswagen, скорее всего, начнет менять названия автомобилей примерно в это время.
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Также в руководстве компании ранее отмечалось, что примерно в это время планируется и рестайлинг более старых моделей.
Volkswagen пока не раскрывала новых названий или дизайнерских изменений, но, вероятно, измененный нейминг поможет изменить мнение покупателей о том, что электрические автомобили — это что-то удивительно премиальное и не для всех.
У Volkswagen сейчас проблемы с продажами «электричек», и примерно во время смены нейминга должны выйти доступные модели, которые призваны решить эти проблемы.
По материалам:
Мета
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