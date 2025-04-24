Новая спортивная версия автомобиля Volkswagen Tiguan вышла на украинский рынок (фото) — Finance.ua

Новая спортивная версия автомобиля Volkswagen Tiguan вышла на украинский рынок (фото) 24.04.2025, 01:41 — Фондовый рынок

Новая спортивная версия автомобиля Volkswagen Tiguan вышла на украинский рынок (фото)

На украинском рынке дебютировала новая версия популярного кроссовера — Volkswagen Tiguan R-Line, объединяющая мощность, премиальные технологии и агрессивный дизайн. Дилеры уже принимают заказ, и у новинки есть все шансы стать хитом среди ценителей динамичного стиля жизни.

Под капотом Tiguan R-Line установлен двигатель 2.0 TSI, выдающий 265 л.с. Этот мотор обеспечивает ощутимую тягу и быстрый разгон, что особенно актуально для водителей ценящих энергичную езду и уверенность на трассе. В сочетании с полным приводом и адаптивной подвеской кроссовер способен справиться с любым покрытием — от городских улиц до загородных маршрутов.

Новый Tiguan R-Line оснащен матричными фарами IQ. LIGHT HD, обеспечивающими идеальное освещение без ослепления других участников движения. Система Area View создает обзор на 360°, что значительно облегчает парковку и маневрирование в узких пространствах.

Также в базовом оснащении:

Travel Assist — адаптивный круиз-контроль с поддержкой движения в потоке;

Lane Assist — удержание в полосе;

Emergency Assist — автоматическая остановка в критических ситуациях.

MMR По материалам:

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