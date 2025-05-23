Генеральный директор Volkswagen рассказал о будущем электрическом Golf GTI — Finance.ua

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Генеральный директор Volkswagen рассказал о будущем электрическом Golf GTI

Фондовый рынок
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Генеральный директор Volkswagen рассказал о будущем электрическом Golf GTI
Генеральный директор Volkswagen рассказал о будущем электрическом Golf GTI
Культовый Volkswagen Golf GTI готовится к своей самой масштабной трансформации за 45 лет — девятое поколение модели станет полностью электрическим.
Генеральный директор VW Томас Шефер уже испытал несколько прототипов и утверждает, что будущий EV GTI будет «головокружительным» и по-настоящему «зверь-машиной».
По словам Шефера, компания уделяет особое внимание ощущениям управления, звучанию и динамике. «Мы ездили на нескольких прототипах, которые собрали на новой платформе… это удивительно», — заявил он в интервью Autocar.
Хотя официальные характеристики пока держат в секрете, ранее VW обсуждали мощность в 225−260 кВт (300−350 л.с.) для электрического GTI. Для сравнения, актуальный бензиновый GTI развивает 180 кВт (245 л.с.), а версия GTI Clubsport — 210 кВт (286 л.с.).
Важно, что VW не ограничится одной моделью. Шефер намекнул на создание «целой линейки» автомобилей с шильдиком GTI. Жизненный цикл текущего поколения Golf будет продолжаться до 2028−2029 годов, а электрическая версия дебютирует ближе к концу десятилетия.
Электрификация легендарного горячего хэтчбека — логичный шаг, учитывая характер модели: компактность, динамику и удовольствие от вождения. Но успех будет зависеть от того, насколько инженеры сохранят дух GTI, который всегда был не только в мощности, но и в характере.
По материалам:
НВ
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