«Газпром» заявил о поставках рекордных объемов газа в Китай — Finance.ua
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«Газпром» заявил о поставках рекордных объемов газа в Китай

Энергетика
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«Газпром» заявил о поставках рекордных объемов газа в Китай
«Газпром» заявил о поставках рекордных объемов газа в Китай
российский «Газпром» заявил, что поставки природного газа в Китай достигли нового исторического максимума из-за роста спроса.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) запросила объемы газа по маршруту «Сила Сибири-1», которые в очередной раз превысили контрактные обязательства «Газпрома».
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«Газпром» поставил все запрашиваемые объемы и установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай", — сообщают в компании.
В октябре «Газпром» и CNPC подписали дополнение к своему контракту на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири-1», предусматривающее дополнительные поставки до 2023 года.
«рф намерена экспортировать 30 млрд кубометров газа в Китай в следующем году и в конечном итоге увеличить потоки до 38 млрд кубометров в год. Отдельные поставки по будущему дальневосточному маршруту должны достичь еще 10 млрд кубометров в год. Газпром также ведет переговоры о поставках до 50 млрд кубометров в год по будущему газопроводу „Сила Сибири-2“, но контракт еще не подписан», — говорится в сообщении.
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В «Газпроме» уверяют, что поставки газа в Китай остаются на уровне своих исторических поставок в Западную Европу, которые упали, поскольку европейские страны пытаются диверсифицировать свой импорт энергоносителей после вторжения россии в Украину в 2022 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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