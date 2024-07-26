День финансов: возможности ИИ, 5 млрд евро от замороженных активов рф, возмещение за уничтоженную Каховскую ГЭС — Finance.ua

День финансов: возможности ИИ, 5 млрд евро от замороженных активов рф, возмещение за уничтоженную Каховскую ГЭС Сегодня 17:40

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5 млрд евро от замороженных активов рф. Сегодня ЕС выделяет первый платеж на поддержку Украины в размере 1,5 млрд евро, полученный от замороженных российских активов. Об этом Сегодня ЕС выделяет первый платеж на поддержку Украины в размере 1,5 млрд евро, полученный от замороженных российских активов. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Госдолг Украины вырос еще на 1 млрд долларов.

Недвижимость за рубежом. В условиях нестабильной экономической ситуации в Украине и при В условиях нестабильной экономической ситуации в Украине и при желании иметь безопасное место для отдыха или жительства, украинцы, у которых для этого имеются финансовые возможности, все чаще инвестируют в зарубежную недвижимость.

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Игорная зависимость. Более 7,8 тысячи украинцев значатся в Реестре лудоманов по данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Количество людей с ограничениями из-за игровой зависимости увеличилось в 2 раза за первые полгода 2024. Об этом Более 7,8 тысячи украинцев значатся в Реестре лудоманов по данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Количество людей с ограничениями из-за игровой зависимости увеличилось в 2 раза за первые полгода 2024. Об этом пишет Опендатабот.

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Минфин ухудшил прогноз роста экономики Украины. Из-за постоянных атак россиян на энергетику Украины прогноз роста ВВП Из-за постоянных атак россиян на энергетику Украины прогноз роста ВВП уменьшился с 4,6% до 3,5% до конца года. При этом 25 июля Национальный банк улучшил свой экономический прогноз роста экономики Украины до 3,7%.

Возмещение за уничтоженную Каховскую ГЭС. Генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота Генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота отмечает , что мировое сообщество не отреагировало должным образом на подрыв Каховской ГЭС. По его словам, это развязало руки россии в дальнейшем нанесении ударов по объектам гидроэнергетики.

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