День финансов: три направления для экономического роста, арест средств должников в банках, доля расходов на жилье — Finance.ua

День финансов: три направления для экономического роста, арест средств должников в банках, доля расходов на жилье Сегодня 17:26

В пятницу, 21 ноября, мы разбирались, что выбрать: стремительно растет биткоин и, вместе с тем, золото выросло на 30%. Проанализируем в материале от Finance.ua:

3 ключевых направления для экономического роста Украины. Министр финансов Сергей Марченко Министр финансов Сергей Марченко назвал развитие инноваций, рынка критических ресурсов и оборонно-промышленного комплекса ключевыми направлениями, способствующими экономическому росту Украины и евроинтеграции.

Автоматизированный арест средств должников в банках. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона № 9363 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства». Ожидается, что Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона № 9363 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства». Ожидается, что реализация положений этого законопроекта увеличит поступления в государственный бюджет за счет взысканных с должников средств.

Бизнес подытожил тенденции на рынке труда. Более 70% компаний испытывают значительный дефицит кадров, 25% Более 70% компаний испытывают значительный дефицит кадров, 25% испытывают частичный дефицит и только 4% компаний не испытывают дефицита кадров.

Какова доля расходов на жилье в разных городах. Как зависит стоимость аренды и доступность жилья от доходов, и какую их долю украинцы тратят на аренду. Об этом Как зависит стоимость аренды и доступность жилья от доходов, и какую их долю украинцы тратят на аренду. Об этом говорится в новом исследовании ЛУН и Work.ua. В Киеве, по данным ЛУН, аренда однокомнатной квартиры составляет 68% от средней зарплаты в городе.

ТОП-5 специальностей с наименьшим количеством откликов. В Украине уменьшилось количество желающих В Украине уменьшилось количество желающих специалистов получить работу, за которую работодатели предлагают в 1,5 раза выше средней зарплаты по стране.

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Кстати, Киевский городской центр занятости обновил рейтинг топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в столице в соответствии с вакансиями, которые есть на сегодняшний день. Детальнее об этом смотрите в сюжете Finance.ua.

Глава НБУ рассказал о новом пакете санкций США против рф Министерство финансов США (OFAC) Министерство финансов США (OFAC) применило санкции к более чем 100 субъектов финансового сектора рф. Среди них около 50 российских банков, участники финансовой инфраструктуры рф, а также чиновники центрального банка россии.

Данные о средней зарплате для расчета пенсий. Пенсионный фонд Украины Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней заработной плате за сентябрь, которая учитывается при исчислении пенсий. Об этом сообщила пресс-служба фонда. В сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года средняя зарплата выросла на 24,1% или на 3 502,48 гривен.

119 млн грн Национального кешбэка за октябрь. 21−22 ноября граждане получили на счета кешбэк, накопленный в октябре за покупку украинских товаров. Сумма выплаты составила 119,2 млн грн, средства получили 1,22 млн украинцев. Об этом 21−22 ноября граждане получили на счета кешбэк, накопленный в октябре за покупку украинских товаров. Сумма выплаты составила 119,2 млн грн, средства получили 1,22 млн украинцев. Об этом сообщил Минфин.

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