День финансов: транш МВФ, прогноз курса от Dragon Capital, рынок Польши для предпринимателей — Finance.ua

День финансов: транш МВФ, прогноз курса от Dragon Capital, рынок Польши для предпринимателей Сегодня 17:50

В понедельник, 13 ноября, мы подготовили обзор предложений ПРРО от компаний, не имеющих отношения к банковскому сектору:

МВФ и Украина договорились о следующем транше. Украина и Международный валютный фонд достигли Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала по второму пересмотру механизма расширенного финансирования (EFF), который открывает путь к получению транша около 900 млн долл.

Сколько Украина платит по кредитам МВФ. Средняя стоимость Средняя стоимость обслуживания всех кредитов, предоставленных Украине внешними официальными кредиторами, на октябрь 2023 года составляет около 2,1% годовых.

В НБУ рассказали о ситуации с обменом старых и изношенных долларов. Национальный банк Украины Национальный банк Украины изменил нормативные акты и дал разъяснение банкам и финансовым компаниям после возникновения проблем с обменом «старых» и изношенных долларов весной 2023 года. Ситуацию удалось стабилизировать.

Частные компании призывают НБУ к дальнейшей валютной либерализации.

В Нацбанке рассказали, что будут делать с монетами 1 и 2 гривны после войны.

Учредитель Dragon Capital спрогнозировал, что будет с курсом гривны в 2024 году. Томаш Фиала, CEO компании Dragon Capital, Томаш Фиала, CEO компании Dragon Capital, прогнозирует курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 37 грн за доллар, на конец 2024 года — 39 грн за доллар.

Меньше в 5 раз: как украинцы снимают наличные деньги за рубежом. Украинцы в 5,1 раза снизили снятие наличных за рубежом с начала текущего года. Согласно Украинцы в 5,1 раза снизили снятие наличных за рубежом с начала текущего года. Согласно данным регулятора, в январе текущего года украинцы провели 3,58 млн операций по снятию наличных денег за рубежом на сумму 27 458,63 млн гривен в эквиваленте.

Более 490 млн долл. Как Как сообщил президент Владимир Зеленский, онлайн-платформа для сбора средств United24 уже собрала более 490 млн долларов. «Фандрейзинговой платформе United24 уже полтора года. Собрано более 490 миллионов долларов от людей со всего мира, присоединяются новые послы и компании», — отметил президент.

Впервые в истории Украина пройдет зиму с помощью собственного газа. Украина увеличила добычу природного газа, что впервые в истории позволило отказаться от импорта газа. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

Как банки готовятся к зиме. Более Более половины банковских отделений в Украине будут работать даже в случае отсутствия электроэнергии. В них будут доступны основные услуги. В прошлом году НБУ потребовал от банков не менее трети отделений сделать базовыми или опорными. Главная идея заключалась в том, что даже при длительном отсутствии электроэнергии эти отделения должны работать и предоставлять базовые банковские услуги.

Банки продолжают снижать ставки по депозитам. Украинские банки в октябре снизили ставки по . Украинские банки в октябре снизили ставки по депозитам как для физических, так и юридических лиц. По данным Национального банка Украины, оставшиеся неизменными в сентябре ставки по депозитам физлиц в октябре снизились на 0,4 процентного пункта — до 11,9% годовых, что соответствует показателю мая.

Почему банк может внезапно заблокировать карту.

Украинцы смогут сдавать теоретический экзамен без обучения в автошколе. Кабинет Министров Кабинет Министров утвердил новый порядок, который дает украинцам возможность сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.

«Новая почта» откроет отделения в 18 странах. «Новая почта» планирует до конца 2024 года «Новая почта» планирует до конца 2024 года открыть новые отделения в 18 странах. К концу этого года откроются отделения в Италии и Франции.

Украинские предприниматели могут выйти на рынок Польши. Министерство цифровой трансформации Министерство цифровой трансформации расширяет пилотную программу поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы помочь предпринимателям масштабироваться и выйти на зарубежные рынки.

Жить на проценты. Попутно напомним вам, что уже 18 ноября в Киеве в одном зале соберутся лучшие эксперты инвестиционного бизнеса. 20 крутых спикеров на практических примерах расскажут, как честно приумножить свой капитал, научат анализировать глобальные тренды и их влияние на стоимость активов. Кроме этого, поделятся секретами, чем руководствуются и как инвестируют профессиональные инвесторы.

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