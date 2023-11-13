День финансов: транш МВФ, прогноз курса от Dragon Capital, рынок Польши для предпринимателей — Finance.ua
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День финансов: транш МВФ, прогноз курса от Dragon Capital, рынок Польши для предпринимателей

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В понедельник, 13 ноября, мы подготовили обзор предложений ПРРО от компаний, не имеющих отношения к банковскому сектору:

ПРРО: сервисы, которые помогут предпринимателям

МВФ и Украина договорились о следующем транше. Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала по второму пересмотру механизма расширенного финансирования (EFF), который открывает путь к получению транша около 900 млн долл.
Сколько Украина платит по кредитам МВФ. Средняя стоимость обслуживания всех кредитов, предоставленных Украине внешними официальными кредиторами, на октябрь 2023 года составляет около 2,1% годовых.
В НБУ рассказали о ситуации с обменом старых и изношенных долларов. Национальный банк Украины изменил нормативные акты и дал разъяснение банкам и финансовым компаниям после возникновения проблем с обменом «старых» и изношенных долларов весной 2023 года. Ситуацию удалось стабилизировать.
  • Частные компании призывают НБУ к дальнейшей валютной либерализации.
  • В Нацбанке рассказали, что будут делать с монетами 1 и 2 гривны после войны.
Учредитель Dragon Capital спрогнозировал, что будет с курсом гривны в 2024 году. Томаш Фиала, CEO компании Dragon Capital, прогнозирует курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 37 грн за доллар, на конец 2024 года — 39 грн за доллар.
Меньше в 5 раз: как украинцы снимают наличные деньги за рубежом. Украинцы в 5,1 раза снизили снятие наличных за рубежом с начала текущего года. Согласно данным регулятора, в январе текущего года украинцы провели 3,58 млн операций по снятию наличных денег за рубежом на сумму 27 458,63 млн гривен в эквиваленте.
Более 490 млн долл. Как сообщил президент Владимир Зеленский, онлайн-платформа для сбора средств United24 уже собрала более 490 млн долларов. «Фандрейзинговой платформе United24 уже полтора года. Собрано более 490 миллионов долларов от людей со всего мира, присоединяются новые послы и компании», — отметил президент.
Впервые в истории Украина пройдет зиму с помощью собственного газа. Украина увеличила добычу природного газа, что впервые в истории позволило отказаться от импорта газа. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.
Как банки готовятся к зиме. Более половины банковских отделений в Украине будут работать даже в случае отсутствия электроэнергии. В них будут доступны основные услуги. В прошлом году НБУ потребовал от банков не менее трети отделений сделать базовыми или опорными. Главная идея заключалась в том, что даже при длительном отсутствии электроэнергии эти отделения должны работать и предоставлять базовые банковские услуги.
Банки продолжают снижать ставки по депозитам. Украинские банки в октябре снизили ставки по депозитам как для физических, так и юридических лиц. По данным Национального банка Украины, оставшиеся неизменными в сентябре ставки по депозитам физлиц в октябре снизились на 0,4 процентного пункта — до 11,9% годовых, что соответствует показателю мая.
  • Почему банк может внезапно заблокировать карту.
Украинцы смогут сдавать теоретический экзамен без обучения в автошколе. Кабинет Министров утвердил новый порядок, который дает украинцам возможность сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.
«Новая почта» откроет отделения в 18 странах. «Новая почта» планирует до конца 2024 года открыть новые отделения в 18 странах. К концу этого года откроются отделения в Италии и Франции.
Украинские предприниматели могут выйти на рынок Польши. Министерство цифровой трансформации расширяет пилотную программу поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы помочь предпринимателям масштабироваться и выйти на зарубежные рынки.
Жить на проценты. Попутно напомним вам, что уже 18 ноября в Киеве в одном зале соберутся лучшие эксперты инвестиционного бизнеса. 20 крутых спикеров на практических примерах расскажут, как честно приумножить свой капитал, научат анализировать глобальные тренды и их влияние на стоимость активов. Кроме этого, поделятся секретами, чем руководствуются и как инвестируют профессиональные инвесторы.

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День финансов: транш МВФ, прогноз курса от Dragon Capital, рынок Польши для предпринимателей
По материалам:
Finance.ua
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