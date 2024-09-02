День финансов: старт национального кешбэка, закон об акцизах на топливо, «шаг» вместо «копейки» — Finance.ua
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День финансов: старт национального кешбэка, закон об акцизах на топливо, «шаг» вместо «копейки»

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В понедельник, 2 сентября, заработала программа «Национальный кешбэк», Нацбанк предложил изменить название монеты «копейка», а «Укрпочта» изменила правила оплаты за посылки.
Стартовал национальный кешбэк. С сегодняшнего дня в Украине начинает работу программа «Национальный кешбэк». Украинцы смогут возвращать 10% стоимости покупок отечественных товаров. В настоящее время к программе присоединилось более 300 производителей, более 20 тыс. торговых точек, которые вместе предлагают более 37 тыс. товаров.
Закон об акцизах на топливо. Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении акциза на топливо. Документ предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года. Переходный этап должен был начаться с 1 сентября 2024 года.
Директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн заявил, что повышение акцизов на топливо с сентября позволит уже в этом году дополнительно привлечь в бюджет 2,8 млрд грн ежемесячно.
Ведение бизнеса во время войны. Зеленский подписал закон, упрощающий ведение хозяйственной деятельности и ведение бизнеса в период военного положения. До конца войны разрешения и лицензии для бизнеса перевели на декларативный принцип.
Со своей стороны, правительство утвердило план развития малого и среднего бизнеса на 2024−2027 годы. Стратегия определяет ключевые направления государственной политики в сфере МСП, включая восстановление разрушенных предприятий по принципу build back better.
В то же время, как свидетельствуют данные Опендатабот, за 8 месяцев 2024 года закрылось чуть больше 120 тысяч ФЛП. Более трети новых дел закрываются в первый год работы. Треть новых дел открывается в сфере торговли, а ІТ-сектор привлекает 7,6% новых предпринимателей.
Кроме того, в июле объем ІТ-экспорта из Украины составил $545 миллионов. Это на $33 млн (или на 6,45%) больше, чем в июне. В то же время в июле прошлого года показатель украинского ІТ-экспорта был больше — $559 млн.
С «копейки» на «шаг». Национальный банк предлагает изменить название монеты «копейка» на «шаг» — для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций. В то же время Нацбанк не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Монеты «копейка» и «шаг» будут обращаться параллельно.
Государственный долг Украины. За два с половиной года полномасштабной войны государственный долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте в 2,3 раза (+3644 млрд грн), а в валютном эквиваленте — на 66% (+62 млрд долл.).
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги страны в иностранной валюте на уровне SD/SD (выборочный дефолт).
Еще 8 сомнительных инвестпроектов. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 8 кейсов. Список был дополнен такими проектами как RoboForex, CopyFX, MyFundedFX.
В последние годы интерес к инвестированию увеличивается благодаря доступности различных инструментов. Инвестиции являются одним из лучших способов приумножить свой капитал. Но вместе тем есть немалые риски потерять деньги. Поэтому очень важно грамотно подойти к этому вопросу и учесть многие моменты. В новой статье расскажем о легенде в мире финансов — Уоррене Баффете. Вы узнаете, куда он инвестировал в начале своего пути и куда вкладывает деньги сейчас:

Во что инвестирует Уоррен Баффет 💰

Ситуация на валютном рынке во время войны. Василий Фурман, член Совета НБУ, отметил, что состояние валютного рынка Украины является стабильным, а показатели по курсу гривны и инфляции в условиях войны очень хорошие. По его словам, сейчас нет каких-либо больших угроз для курса гривны.
Добавим, что Нацбанк в августе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2 679,3 млрд долларов, что на 19,2% меньше, чем в июле (3,316 млрд долларов).
Новые правила оплаты за посылки. Укрпочта прекратила принимать для пересылки отправления с переводом наложенных платежей наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели. Это обусловлено решением, принятым Национальным банком Украины.
Помощь для наиболее уязвимых категорий ВПЛ. Правительство продлило выплаты в поддержку ВПЛ, которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, до февраля 2025 года. Кабинет Министров принял соответствующее постановление.
По материалам:
Finance.ua
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