День финансов: решение Совета ЕС относительно транша, ситуация на мировых биржах, курс доллара до конца года — Finance.ua

День финансов: решение Совета ЕС относительно транша, ситуация на мировых биржах, курс доллара до конца года Сегодня 17:45

Во вторник, 6 августа, расскажем, сколько было потрачено на дороги и автодороги с начала 2014 года, когда началась война, и после полномасштабного вторжения:

Ситуация на мировых биржах. Происходящее падение цен на глобальных рынках акций пока больше похоже на коррекцию, чем на паническую распродажу и тотальный обвал. Угрозы Украине от такого поведения рынков нет, Происходящее падение цен на глобальных рынках акций пока больше похоже на коррекцию, чем на паническую распродажу и тотальный обвал. Угрозы Украине от такого поведения рынков нет, считает председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Со своей стороны глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев заявляет , что паника на мировых фондовых рынках не означает финансовый «конец света».

Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа группы ICU, добавил , что с начала полномасштабной войны финансовая стабильность Украины не зависит от внешних финансовых рынков.

Рыночная стоимость технологических гигантов сократилась на 900 миллиардов долларов из-за глобального падения акций.

Международные резервы Украины. Международные резервы Международные резервы составили 37,2 млрд дол. США по итогам июля, что на 1,8% меньше, чем в июне. Такая динамика обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Ukraine Facility. Совет Евросоюза Совет Евросоюза одобрил выделение для Украины 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Средства планируют отправить до конца августа. Решение Совета подтвердило, что Украина выполнила необходимые условия и реализовала реформы, предусмотренные программой Ukraine Facility для получения этих средств.

Работа в ІТ. В июле 2024 года на DOU В июле 2024 года на DOU было опубликовано рекордное количество вакансий — 5221. Это больше на 935, чем в июне (4286) и на 110, чем в мае (5111). Больше всего возросли возможности за границей — рекордные 658 (+40%). Также более чем на 20% выросли вакансии на ремоуте, в Киеве и Львове.

Увеличение налогов в Украине. Соучредитель monobank и член Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте Олег Гороховский Соучредитель monobank и член Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте Олег Гороховский сообщил , что продолжаются консультации с Кабмином относительно повышения налогов. Со своей стороны, Гороховский выступил за сокращение программ поддержки бизнеса вместо повышения налогов для малых и средних предприятий.

Украинский совет бизнеса считает , что в правительственном законопроекте № 11 416 о повышении ставок некоторых налогов и введении новых отсутствуют меры борьбы с теневой экономикой и меры по повышению эффективности работы ГНС.

Украинские бизнесмены в Польше. За первое полугодие 2024 года граждане Украины За первое полугодие 2024 года граждане Украины основали в Польше почти каждое десятое предприятие (11,2%), а 77% вновь созданных иностранцами компаний руководили украинцы. Созданные компании работают преимущественно в таких отраслях, как строительство (23%), информация и коммуникации (19%) и другие сферы услуг (12%).

Цены на вторичную недвижимость. По По данным ЛУН, за последние полгода цены на вторичке упали в восточной и центральной части Украины и выросли в западной. Однокомнатная квартира в Запорожье на вторичке стоит в среднем 19 000 долларов, тогда как во Львове втрое дороже — 62 000 долларов.

Кстати, государственная программа льготного ипотечного кредитования «єОселя» заметно изменила профиль ипотечного клиента банка — средний возраст заемщика уменьшился, а размер привлеченного на приобретение жилья кредита увеличился.

Срок передачи показателей счетчиков. Пользователи «Нафтогаз Украины» каждый месяц должны передавать данные своих счетчиков по пользованию коммунальными услугами до 5 числа следующего за расчетным месяца. Однако в августе сроки Пользователи «Нафтогаз Украины» каждый месяц должны передавать данные своих счетчиков по пользованию коммунальными услугами до 5 числа следующего за расчетным месяца. Однако в августе сроки продлили — до 7 августа 2024 года включительно.

Курс валют до конца года. Экономистка Dragon Capital и участница наблюдательного совета Центра экономической стратегии Елена Билан Экономистка Dragon Capital и участница наблюдательного совета Центра экономической стратегии Елена Билан говорит , что к концу года ожидается курс доллара на уровне 42 грн. Но сейчас, учитывая, что НБУ видит причины для более быстрой девальвации, может быть немного выше.

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