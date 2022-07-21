День финансов: решение по учетной ставке, новый официальный курс доллара, ТОП-5 финансовых приложений — Finance.ua

День финансов: решение по учетной ставке, новый официальный курс доллара, ТОП-5 финансовых приложений Сегодня 17:50

В четверг, 21 июля, НБУ принял следующие важные решения:

Установил новый официальный курс. Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 года скорректировал официальный Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл. США с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам.

Также в Нацбанкеразъяснили, каким будет влияние изменения курса доллара. Такое изменение в безналичном сегменте валютного рынка ожидаемо. Она увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.

доллара. Такое изменение в безналичном сегменте валютного рынка ожидаемо. Она увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания. При этом в НБУ отметили, что повышение курса гривны приведет к росту цен, в частности на горючее. А к концу года инфляция превысит 30%.

Решения по учетной ставке. Национальный банк не изменил уровень учетной ставки и Национальный банк не изменил уровень учетной ставки и оставил ее 25% . Как там отметили, принятое в июне решение о повышении учетной ставки и в дальнейшем будет сказываться на росте рыночных ставок. Увеличение привлекательности гривневых активов вместе с корректировкой официального обменного курса и дополнительными мерами экономической политики снизит спрос на валютном рынке.

Кстати, во время войны важно иметь возможность своевременно получить необходимую финансовую информацию, быстро выполнить разные банковские операции. Finance.ua подобрал в новом материале пять лучших финансовых приложений, которые помогут это сделать без особого труда.

Гоструда возобновляет проведение проверок. 19 июля 2022 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений». Внесенные изменения предусматривают, что в период действия военного положения инспекторы труда 19 июля 2022 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений». Внесенные изменения предусматривают, что в период действия военного положения инспекторы труда могут проводить инспектирование работодателей.

При этом, по словам президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, более 30% украинцев потеряли работу с началом полномасштабного вторжения россии в Украину.

Кстати, при потере работы можно попробовать фриланс и стать работником свободного найма. Finance.ua изучил Закон о фрилансерах. Все плюсы для работников и где искать такую работу, читайте в новом материале -

Еще важное за сегодня:

Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций против россии. Новые ограничительные меры включают запрет на импорт российского золота, замораживание активов Сбербанка и экспортные ограничения.

россия возобновила поставки газа в Германию через «Северный поток-1».

Около 5 тыс. украинцев подали заявки на гранты на бизнес.

Украинцам разрешили получать дубликаты документов по почте.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.