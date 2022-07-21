Украинцам разрешили получать дубликаты документов по почте — Finance.ua
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Украинцам разрешили получать дубликаты документов по почте

Личные финансы
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Украинцам разрешили получать дубликаты документов по почте
Украинцам разрешили получать дубликаты документов по почте
На портале «Дія» добавили возможность заказывать целый ряд документов, для получения которых раньше необходимо было дважды ходить в ГРАГС.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
«Если вы потеряли или утратили свидетельство или выписку, можете заказать его повторную выдачу на портале Дія. Для этого достаточно будет заполнить заявление в несколько кликов и забрать его в течение 3 дней. Повторная выдача свидетельств особенно актуальна во время полномасштабной войны, когда многим украинцам пришлось срочно покинуть свои дома и не удалось собрать документы», — говорится в сообщении.
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Теперь вы можете это сделать на портале Дія и забрать документ в ГРАГС или заказать доставку Укрпочтой на дом.
Можно будет заказать дубликат свидетельства или выписку:
  • о рождении;
  • о смерти;
  • об изменении имени;
  • о регистрации брака;
  • о расторжении брака.
Как получить документ из Дії
Заполнить краткую форму и ответить на несколько вопросов. Большинство данных подтянутся автоматически.
Получить документ можно будет в ГРАГС или заказать доставку Укрпочтой на дом.
Срок обработки — до 3 рабочих дней.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Finance.ua
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