Украинцам разрешили получать дубликаты документов по почте — Finance.ua

Украинцам разрешили получать дубликаты документов по почте Сегодня 17:03 — Личные финансы

Украинцам разрешили получать дубликаты документов по почте

На портале «Дія» добавили возможность заказывать целый ряд документов, для получения которых раньше необходимо было дважды ходить в ГРАГС.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

«Если вы потеряли или утратили свидетельство или выписку, можете заказать его повторную выдачу на портале Дія. Для этого достаточно будет заполнить заявление в несколько кликов и забрать его в течение 3 дней. Повторная выдача свидетельств особенно актуальна во время полномасштабной войны, когда многим украинцам пришлось срочно покинуть свои дома и не удалось собрать документы», — говорится в сообщении.

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Теперь вы можете это сделать на портале Дія и забрать документ в ГРАГС или заказать доставку Укрпочтой на дом.

Можно будет заказать дубликат свидетельства или выписку:

о рождении;

о смерти;

об изменении имени;

о регистрации брака;

о расторжении брака.

Как получить документ из Дії

Заполнить краткую форму и ответить на несколько вопросов. Большинство данных подтянутся автоматически.

Получить документ можно будет в ГРАГС или заказать доставку Укрпочтой на дом.

Срок обработки — до 3 рабочих дней.

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