Где принимают цифровые документы в "Дія" — Finance.ua
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Где принимают цифровые документы в "Дія"

Личные финансы
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Где принимают цифровые документы в "Дія"
Где принимают цифровые документы в "Дія"
В Украине документы в «Дія» приравнены к бумажным и пластиковым и принимаются почти повсюду.
Об этом сообщает VisitUkraine.today.
«Украинцы уже привыкли, что цифровые документы полностью заменили бумажные. Паспорт, ИНН, водительское удостоверение, свидетельство о рождении ребенка и многие другие документы в любой момент с Вами в приложении», — сказано в сообщении.
Где принимают цифровые документы в «Дія»:
  • ЦПАУ;
  • управление социальной политики и социальной защиты;
  • государственные учреждения;
  • суды;
  • финансовые учреждения;
  • почтовые компании;
  • перевозчики — автобусы и железная дорога;
  • университеты, школы, детские сады, библиотеки, музеи;
  • медицинские учреждения и лаборатории;
  • туристические компании;
  • гостиницы и хостелы;
  • развлекательные центры;
  • магазины и супермаркеты;
  • кинотеатры;
  • автосалоны;
  • мобильные операторы;
  • блокпосты.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что в скором времени в Украине может появиться еще один необанк — «Дія Банк». Сообщалось, что ключевая цель — привлечь как можно больше украинцев к механизму соцвыплат с помощью карт.
Глава Минцифры Михаил Федоров впоследствии прокомментировал это. «Увидел много новостей о том, что якобы Минцифры работает над собственным банком. Во времена развития Моно, Sense, А-Банк, Спортбанк — в этом просто нет нужды. Государство никогда не сделает что-то круче. Сервисы для финтеха — да, здесь win-win. Мы за то, чтобы создавать возможности для бизнеса, а не конкурировать, используя монопольный доступ», — заявил Федоров.

Справка Finance.ua:

  • В течение месяца в «Дія» появится около 10 новых услуг и документов, в частности, вернется возможность «поделиться» техпаспортом, а у документов появится английский перевод. На очереди тестирование военных облигаций и первых услуг «єНотаріат»;
  • мобильный оператор lifecell запустил для своих абонентов возможность зарегистрировать номер в приложении «Мой lifecell» с помощью цифровых документов в государственном приложении «Дія»;
  • украинцы смогут получить выписку о месте жительства по упрощенной процедуре с помощью портала «Дія».

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По материалам:
Finance.ua
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