Где принимают цифровые документы в "Дія" — Finance.ua

Где принимают цифровые документы в "Дія"
В Украине документы в «Дія» приравнены к бумажным и пластиковым и принимаются почти повсюду.
Об этом сообщает VisitUkraine.today.
«Украинцы уже привыкли, что цифровые документы полностью заменили бумажные. Паспорт, ИНН, водительское удостоверение, свидетельство о рождении ребенка и многие другие документы в любой момент с Вами в приложении», — сказано в сообщении.
Где принимают цифровые документы в «Дія»:
- ЦПАУ;
- управление социальной политики и социальной защиты;
- государственные учреждения;
- суды;
- финансовые учреждения;
- почтовые компании;
- перевозчики — автобусы и железная дорога;
- университеты, школы, детские сады, библиотеки, музеи;
- медицинские учреждения и лаборатории;
- туристические компании;
- гостиницы и хостелы;
- развлекательные центры;
- магазины и супермаркеты;
- кинотеатры;
- автосалоны;
- мобильные операторы;
- блокпосты.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что в скором времени в Украине может появиться еще один необанк — «Дія Банк». Сообщалось, что ключевая цель — привлечь как можно больше украинцев к механизму соцвыплат с помощью карт.
Глава Минцифры Михаил Федоров впоследствии прокомментировал это. «Увидел много новостей о том, что якобы Минцифры работает над собственным банком. Во времена развития Моно, Sense, А-Банк, Спортбанк — в этом просто нет нужды. Государство никогда не сделает что-то круче. Сервисы для финтеха — да, здесь win-win. Мы за то, чтобы создавать возможности для бизнеса, а не конкурировать, используя монопольный доступ», — заявил Федоров.
Справка Finance.ua:
- В течение месяца в «Дія» появится около 10 новых услуг и документов, в частности, вернется возможность «поделиться» техпаспортом, а у документов появится английский перевод. На очереди тестирование военных облигаций и первых услуг «єНотаріат»;
- мобильный оператор lifecell запустил для своих абонентов возможность зарегистрировать номер в приложении «Мой lifecell» с помощью цифровых документов в государственном приложении «Дія»;
- украинцы смогут получить выписку о месте жительства по упрощенной процедуре с помощью портала «Дія».
Депозиты, карточные и текущие счета: варианты, тенденции, предложения
Поделиться новостью