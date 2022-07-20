Где принимают цифровые документы в "Дія" — Finance.ua

Где принимают цифровые документы в "Дія" Сегодня 13:00 — Личные финансы

Где принимают цифровые документы в "Дія"

В Украине документы в «Дія» приравнены к бумажным и пластиковым и принимаются почти повсюду.

Об этом сообщает VisitUkraine.today.

«Украинцы уже привыкли, что цифровые документы полностью заменили бумажные. Паспорт, ИНН, водительское удостоверение, свидетельство о рождении ребенка и многие другие документы в любой момент с Вами в приложении», — сказано в сообщении.

Где принимают цифровые документы в «Дія»:

ЦПАУ;

управление социальной политики и социальной защиты;

государственные учреждения;

суды;

финансовые учреждения;

почтовые компании;

перевозчики — автобусы и железная дорога;

университеты, школы, детские сады, библиотеки, музеи;

медицинские учреждения и лаборатории;

туристические компании;

гостиницы и хостелы;

развлекательные центры;

магазины и супермаркеты;

кинотеатры;

автосалоны;

мобильные операторы;

блокпосты.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что в скором времени в Украине может появиться еще один необанк — «Дія Банк». Сообщалось, что ключевая цель — привлечь как можно больше украинцев к механизму соцвыплат с помощью карт.

Глава Минцифры Михаил Федоров впоследствии прокомментировал это. «Увидел много новостей о том, что якобы Минцифры работает над собственным банком. Во времена развития Моно, Sense, А-Банк, Спортбанк — в этом просто нет нужды. Государство никогда не сделает что-то круче. Сервисы для финтеха — да, здесь win-win. Мы за то, чтобы создавать возможности для бизнеса, а не конкурировать, используя монопольный доступ», — заявил Федоров.

Справка Finance.ua:

В течение месяца в «Дія» появится около 10 новых услуг и документов, в частности, вернется возможность «поделиться» техпаспортом, а у документов появится английский перевод. На очереди тестирование военных облигаций и первых услуг «єНотаріат»;

мобильный оператор lifecell запустил для своих абонентов возможность зарегистрировать номер в приложении «Мой lifecell» с помощью цифровых документов в государственном приложении «Дія»;

украинцы смогут получить выписку о месте жительства по упрощенной процедуре с помощью портала «Дія».

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