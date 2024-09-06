День финансов: помощь Украине от ЕС, США и НАТО, рейтинг банков по прибыли, валютный рынок в августе — Finance.ua

День финансов: помощь Украине от ЕС, США и НАТО, рейтинг банков по прибыли, валютный рынок в августе Сегодня 17:45

Пятница, 6 августа. Партнеры Украины объявили о новой помощи, а Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Украины.

Кредитный рейтинг Украины. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в национальной валюте до «CCC+» с «CCC» — после успешного завершения реструктуризации еврооблигаций. Fitch предостерегает, что страна все еще сталкивается со значительными финансовыми вызовами.

35 млн евро от ЕС. Европейская Комиссия Европейская Комиссия объявила о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи для Украины на 35 миллионов евро. Главная цель такого финансирования — помочь Украине в подготовке к зимним холодам.

О предоставлении помощи Украине также объявили в США. Министр обороны США Ллойд Остин заявил , что страна предоставляет пакет военной помощи на 250 миллионов долларов.

Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение союзников по НАТО оказывать Украине постоянную и долгосрочную военную помощь в 40 млрд евро на следующий год.

Рейтинг банков по прибыли. По По данным Опендатабот, за 7 месяцев 2024 года украинские банки заработали почти 120 млрд грн. Это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. На государственные банки приходится 63% общей прибыли всех банков. Стабильно лидирует Приват.

Дефицит кадров. Как Как свидетельствует макроэкономическое и монетарное обозрение Национального банка, дефицит квалифицированных работников достиг нового максимума. Давление со стороны нехватки работников обусловило дальнейшее увеличение реальных зарплат.

Валютный рынок в августе. По По данным того же обзора НБУ, спрос на валюту в Украине в августе 2024 г. снизился. В результате изменение курса доллара за последний месяц было минимальным. Разница между наличным и официальным курсами не превышала 1%, сократившись в конце августа до 0,4%.

Как добавили в Нацбанке, средний курс продажи наличного доллара в Украине в августе 2024 г. вырос на 0,2% до 41,43 гривны. За последний месяц рост замедлился.

Цены на новостройки в Украине. По По данным Dim. Ria, средняя стоимость за квадратный метр в долларе в течение августа несколько снизилась почти в каждой области Украины, однако год к году рост стоимости происходил в половине регионов. Наиболее стремительный рост цен аналитики отметили в Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской и Черкасской областях.

Если в Киеве цены на квартиры «кусаются», то в пригороде можно найти жилье на разный карман. В Гостомеле, Буче и Ирпене цены на вторичном рынке колеблются от 25 до 34 тысяч долларов.

Новые санкции против россии. Правительство Соединенных Штатов Правительство Соединенных Штатов объявило о введении ограничений против компаний и судов, незаконно пытавшихся транспортировать газ из подсанкционного российского проекта Arctic LNG 2. Кроме того, США вводят санкции против газотранспортного судна Mulan под управлением Plio Energy.

Новые требования к детским креслам в Евросоюзе. Водителей Водителей предупреждают о новых требованиях к детским автокреслам в Евросоюзе. Теперь главный критерий — рост ребенка до 1,35 м, а не вес, как раньше. Новые правила действуют с 1 сентября. Штраф за использование кресла, не отвечающего стандартам, составляет 200 €.

За границей, как и в Украине, водители должны иметь страхование на автомобиль. Но каждый вид страхования имеет свои особенности, а военное время еще и внесло свои коррективы в выборе страховой. На что же обязательно следует обратить внимание во время страхования авто в условиях войны, а также коротко о предложениях ведущих украинских страховщиков, рассказываем в новом материале Finance.ua:

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Состояние Коломойского. Как Как свидетельствует исследование издания Forbes, состояние украинского олигарха Игоря Коломойского за последний год сократилось на 22% - до 660 миллионов долларов. В феврале 2022 года Forbes оценивал состояние Коломойского в $1,8 млрд. В ноябре уже на миллиард меньше — в $850 млн.

Суд рф арестовал акции Райффайзенбанка. российский суд вынес предварительное постановление, запрещающее отчуждение акций АО «Райффайзенбанк». Австрийская RBI российский суд вынес предварительное постановление, запрещающее отчуждение акций АО «Райффайзенбанк». Австрийская RBI заявляет , что это усложняет процесс продажи российского бизнеса.

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