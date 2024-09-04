День финансов: «перезагрузка» правительства, реструктуризация госдолга, дерегуляция бизнеса — Finance.ua

День финансов: «перезагрузка» правительства, реструктуризация госдолга, дерегуляция бизнеса Сегодня 17:45

Среда, 4 сентября. Кто сегодня потерял свои должности, и как правительство планирует упростить ведение бизнеса.

Кадровые решения. Во вторник, 3 сентября, в Верховную Раду Во вторник, 3 сентября, в Верховную Раду поступили заявления об отставке от министров нескольких министерств. Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, государственные учреждения должны быть настроены на достижение всех необходимых результатов, для этого нужно усилить некоторые направления в правительстве, а также для этого были подготовлены кадровые решения.

Уже сегодня Верховная Рада поддержала увольнение Стрильца, Малюськи, Стефанишиной, но провалила увольнение Верещук и Коваля.

Реструктуризация долга. Украина Украина объявила об успешном завершении соглашения о реструктуризации долга и проведении расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором. В результате этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины сокращен на около 9 млрд долларов США.

Гарантия безопасности с Ирландией. Украина и Ирландия Украина и Ирландия подписали гарантию безопасности. В течение этого года Ирландия выделит Украине еще 128 млн евро (140 млн долларов) на нелетальную военную поддержку, а также по меньшей мере 40 млн евро (43,75 млн долларов) на гуманитарную помощь.

Дерегулирование бизнеса. Кабмин Кабмин утвердил план мер по дерегуляции. Обновленный план содержит четкие сроки, в течение которых органы исполнительной власти должны отменить, упростить или усовершенствовать инструменты, которыми они располагают.

Как рассказал доцент КНЭУ им. Вадима Гетьмана, кандидат экономических наук Владислав Лавренюк, если до войны только на собственные средства в экономической и операционной деятельности рассчитывали 10% малого и среднего бизнеса, то теперь этот показатель вырос до 30%.

По данным анализа консалтинговой компании Dun & Bradstreet, словаки остаются наиболее частыми иностранными владельцами чешских компаний, контролируя, в частности, 15 746 компаний. А вот второе место занимают украинцы с 12 803 компаниями.

Выплата социальной помощи. Правительство Правительство приняло постановление, благодаря которому уменьшится объем бумажных документов, которые сейчас подают украинцы для назначения социальных выплат и пособий.

Добавим, что украинцы, пострадавшие от агрессии россии, могут получить материальную помощь в рамках программы от УВКБ ООН в сентябре 2024 года.

Кстати, реформа в области обеспечения жильем тех категорий, которые в этом нуждаются, назрела давно. В то же время последняя инициатива министерства развития общин и территорий имеет все шансы, наконец, воплотиться в жизнь. Finance.ua решил разобраться, чего же ждать от будущего Закона о жилье:

Работа в ІТ. В августе компании В августе компании опубликовали на сайте jobs.dou.ua рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения — 5421. Это на 200 больше, чем в июле этого года, и самый высокий показатель с начала большой войны.

Новые пропуски в Киеве. В столице В столице меняют формат пропусков, по которым транспортные средства могут передвигаться по городу во время комендантского часа. Так, пропуски нового образца начнут действовать с 00.00 23 сентября.

Курс валют на текущей неделе. Олег Пендзин Олег Пендзин считает , что тренд сменится восходящим уже на текущей неделе, но не ожидает значительного подорожания доллара. Андрей Забловский и Андрей Шевчишин склоняются к мнению, что начало сентября будет «раскачивающим».

Дело Коломойского. БЭБ БЭБ установило , что схема по легализации Коломойским более 4 млрд грн состоялась при участии банка одного из подсанкционных олигархов, находящегося в международном розыске. В частности, Коломойский, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денежных средств, организовал внесение недостоверных сведений в учеты подконтрольных банков.

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