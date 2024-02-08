День финансов: ограничение карточных переводов, военный билет в «Дія», изменения на рынке земли — Finance.ua

День финансов: ограничение карточных переводов, военный билет в «Дія», изменения на рынке земли Сегодня 17:50

В четверг, 8 февраля, расскажем об изменениях, которые готовят для украинцев.

Ограничение карточных переводов. Нацбанк Нацбанк нарабатывает решение об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов обналичивания через терминалы самообслуживания. В НБУ отмечают, что проблема теневых платежей действительно актуальна. Это не касается всей страны, но при этом затрагивает большое количество компаний, которые продолжают использовать самые «разные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее».

Электронный военный билет. Глава Минцифры Михаил Федоров Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал , что министерство работает над включением военного билета в «Дія». Но, скорей всего, этого не произойдет. «Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в „Дія“. Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно», — заявил Федоров.

Напомним, что вчера народные депутаты поддержали в первом чтении предложенный правительством законопроект об усилении мобилизации. Сегодня депутат Давид Арахамия заявил, что профильный комитет Рады будет дорабатывать новый законопроект о мобилизации, потому что «вопросы к нему есть у всех». Есть уже несколько находящихся в работе моментов.

Кем хотят работать украинцы. Опрос GRC Опрос GRC показал , что украинцы готовы переучиваться и перепрофилироваться. 49% соискателей готовы сменить профессию и работать «руками», если возникнут сложности в трудоустройстве. Больше всего респондентов хотели бы стать психологами, соцработниками и инженерами.

Кстати, по данным Work.ua, в январе средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19 500 грн. В рейтинге должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ІТ) должности специалистов для Сил обороны Украины: пилот дрона, стрелок, гранатометчик, минометчик (свыше 70 000 грн).

В то же время, по данным Минэкономики, в 2023 году более 210 тысяч человек, работавших без оформления трудовых отношений, были официально трудоустроены.

«єОселя» без «вторички». «Укрфинжилье» «Укрфинжилье» намерено покинуть вторичный рынок недвижимости и сфокусироваться на первичном рынке. В общей сложности компания планирует предоставить около 12 тыс. ипотечных кредитов на 20 млрд грн.

Сбережения украинцев. По По данным НБУ, в начале 2024 года украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 234,8 млрд гривен. Несмотря на очень низкие ставки, 35,5% вкладов было в иностранной валюте.

Кроме депозитов, в качестве надежного способа инвестиций украинцы также выбирают землю. С 1 июля 2021 года, когда открылся рынок сельскохозяйственной земли в Украине для физических лиц, и до сегодняшнего дня было заключено более 253 тыс. сделок отчуждения земельных участков. С 1 января этого года рынок работал для юридических лиц. В новой статье расскажем, что происходит на рынке сельскохозяйственной земли сегодня:

список ненадежных инвестиционных проектов еще 11 кейсов. Добавим, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила еще 11 кейсов.

Украинцы задекларировали 14 млрд гривен доходов. По По данным ГНС, в январе 2024 года граждане Украины подали почти 10,6 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах. Сумма задекларированного дохода составила 13,96 млрд гривен.

В 2024 году проверки предпринимателей продолжаются. Они производятся ГНС на основе рискориентированного подхода. Так, в январе налоговая оштрафовала ФЛП на 200 миллионов гривен.

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