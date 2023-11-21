День финансов: налог на доходы банков, законопроекты о НАБУ, НАПК и САП, на благоустройство втрое больше, чем на оборону — Finance.ua

День финансов: налог на доходы банков, законопроекты о НАБУ, НАПК и САП, на благоустройство втрое больше, чем на оборону Сегодня 17:50

21 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в Киеве начались первые акции протеста, которые стали реакцией общества на приостановку процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Finance.ua решил исследовать, что изменилось за десять лет. Для этого мы выбрали ключевые экономические показатели, о которых подробно расскажем ниже.

Рада поддержала законопроекты о НАБУ, НАПК и САП. Верховная Рада поддержала в Верховная Рада поддержала в первом чтении два законопроекта, принятие которых рекомендовала Еврокомиссия для начала переговоров о вступлении в ЕС. Как пишут в Телеграме народные депутаты от фракции «Голос» Ярослав Железняк и от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, 323 парламентария проголосовали в первом чтении за закон об увеличении штата НАБУ (законопроект № 10 203−1).

В Украине повысят налог на доходы банков. В Украине увеличат ставку В Украине увеличат ставку налога на доходы банков — с 18 до 25−50%. Предполагается, что это будет приносить бюджету страны дополнительно 24−25 млрд грн за 2023 год, а в будущем по 6−7 млрд грн в год. Рост налоговой ставки будет временным.

Украинские города тратят на благоустройство втрое больше, чем на оборону. 21 город суммарно направил 3,8 млрд грн на нужды сил обороны, тогда как на благоустройство израсходовали 12,8 млрд грн. Об этом со ссылкой на информацию о расходах областных центров из ресурса Openbudget 21 город суммарно направил 3,8 млрд грн на нужды сил обороны, тогда как на благоустройство израсходовали 12,8 млрд грн. Об этом со ссылкой на информацию о расходах областных центров из ресурса Openbudget сообщает Forbes.

Минцифры объявило новую программу для женщин. Министерство цифровой трансформации Украины Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о новой образовательно-грантовой программе для украинских женщин. В ее рамках можно получить до 8 тысяч долларов.

Средний размер зарплат в Киеве. В Киеве средняя зарплата в вакансиях составляет 14,2 тыс. гривен. Об этом В Киеве средняя зарплата в вакансиях составляет 14,2 тыс. гривен. Об этом сообщает Киевский городской центр занятости. В службе занятости информируют , что чаще всего работодатели столицы ищут: работников сферы торговли и услуг (продавцы продовольственных товаров, продавцы-консультанты, повара, охранники, социальные работники, помощники воспитателей, парикмахеры).

Как изменилась заработная плата украинцев по сравнению с довоенным периодом?

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18 ноября в Киеве прошла конференция «Жить на проценты», где эксперты советовали, куда инвестировать в 2024 году:

Почему сейчас выгодно инвестировать в сельскохозяйственные земли Украины, рассказал соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest Александр Черный.

Среди прочего шла речь об ETF. ETF (англ. exchange-traded fund, ETF — ред.) — это биржевой инвестиционный фонд, торгуемый на рынке как акция или облигация. Об этом рассказал Finance.ua финансовый советник, лектор, автор статей о фондовом рынке Никита Гупал.

ETF (англ. exchange-traded fund, ETF — ред.) — это биржевой инвестиционный фонд, торгуемый на рынке как акция или облигация. Об этом рассказал Finance.ua финансовый советник, лектор, автор статей о фондовом рынке Никита Гупал. Совместное инвестирование в недвижимость, можно ли обеспечить свое будущее, инвестируя таким образом? О результатах работы первой украинской REIT-компании в 2022—2023 годах рассказал основатель первого в Украине сервиса, позволяющий стать совладельцем объектов коммерческой недвижимости Inzhur, Андрей Журжий.



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