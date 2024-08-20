День финансов: «Национальный кешбэк», лидеры банковского рынка, новые условия программы «єОселя» — Finance.ua

День финансов: «Национальный кешбэк», лидеры банковского рынка, новые условия программы «єОселя» Сегодня 17:45

Вторник, 20 августа. Украинцы смогут ежемесячно получать до 3 тыс. грн кешбэка, а таксисты и курьеры должны будут платить налоги как самозанятые.

«Национальный кешбэк». Правительство Правительство запускает программу «Национальный кешбэк». Граждане смогут получать до 3 тыс. грн кешбэка в месяц за покупку товаров украинского производства. Вырученные средства можно будет потратить на услуги — медицинские, коммунальные, спорт, кино, билеты на поезд и другие.

Кстати, за семь месяцев 2024 года экспортно-кредитное агентство Украины поддержало экспорт на 4,84 млрд грн.

Лидеры банковского рынка. По состоянию на 1 июля 2024 года в Украине функционировало 62 банка. Большинство банков По состоянию на 1 июля 2024 года в Украине функционировало 62 банка. Большинство банков имеют рост по всем основным показателям деятельности, демонстрируя рост активов, приток вкладов, высокую прибыльность и надлежащую капитализацию.

Закон о гражданстве для иностранных добровольцев. Совет Совет поддержал законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. В частности, предполагается разрешение иностранцам и лицам без гражданства, защищающим Украину, получать виды на временное проживание или иммигрировать, даже если их документы просрочены.

статусе военных, воюющих на территории россии. Это означает, что воины Сил обороны, которые сейчас находятся в Курской области, получат такие же выплаты и преференции, как и воюющие на передовой. Также Рада приняла в целом законопроект № 11 483 о. Это означает, что воины Сил обороны, которые сейчас находятся в Курской области, получат такие же выплаты и преференции, как и воюющие на передовой.

Налоги для самозанятых. Министерство финансов Министерство финансов готовит новые правила налогообложения для онлайн-сервисов Bolt, Uber, Uklon, Glovo. Первый концепт предполагает, что онлайн-платформы станут информационными агентами и будут только передавать данные о доходах пользователей в налоговую. Второй концепт — онлайн-платформы станут налоговыми агентами и сами будут ответственны за удержание и уплату налогов с заработка своих пользователей.

Создание Министерства украинского единства. Украинские власти планируют создание нового института, который будет объединять граждан страны за рубежом и способствовать противодействию российским нарративам, Украинские власти планируют создание нового института, который будет объединять граждан страны за рубежом и способствовать противодействию российским нарративам, заявил президент Владимир Зеленский.

Потребности во внешнем финансировании. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что Украина в 2025 году потребует как минимум $38 млрд внешнего финансирования. По его словам, Украине также нужно активизировать привлечение техники для разных нужд.

Изменения в условиях льготной ипотеки «єОселя». Постановлением Кабмина Постановлением Кабмина снижен минимальный первый (начальный) взнос, уплачиваемый заемщиком по программе «єОселя», с 20% до 10% для лиц в возрасте до 25 лет включительно.

цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 10,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке. По данным Госстата, во втором квартале 2024 годав Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 10,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке.

Онлайн-женитьба в «Дія». В Украине уже в скором времени В Украине уже в скором времени презентуют функцию онлайн-женитьбы через приложение «Дія». Такая процедура значительно сократит время, которое обычно тратится на бюрократию.

Новые функции Резерв+. В ближайшее время в Резерв+ В ближайшее время в Резерв+ появится возможность автоматического изменения регистрации, автоматического обновления данных для отсрочки и функция рекрутинга.

достоверность бумажных повесток. Отправлять электронные повестки через «Резерв+» пока не планируют, однако пользователи смогут проверять в приложении

Прогноз относительно экономики Украины. В финансовой группе ICU В финансовой группе ICU прогнозируют , что темпы экономического роста Украины по результатам года составят около 4%, инфляция будет в диапазоне 7−8%.

Миссия ЕС в Украине. Миссия ЕС Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов очередного транша. В течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 индикаторов, что позволит получить €4 млрд в ноябре 2024 года.

У каждого может возникнуть ситуация, когда срочно понадобятся деньги, а взять взаймы нужную сумму у родственников не получается. В такой ситуации отличным вариантом является кредит наличными. Кредиты наличными предлагают сейчас многие украинские банки, но условия по ним часто «кусаются». Что делать? Finance.ua изучили предложения от разных банков и выбрали несколько вариантов, которые показались нам достойными:

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