День финансов: «Национальный кешбэк», лидеры банковского рынка, новые условия программы «єОселя» — Finance.ua

День финансов: «Национальный кешбэк», лидеры банковского рынка, новые условия программы «єОселя»
Вторник, 20 августа. Украинцы смогут ежемесячно получать до 3 тыс. грн кешбэка, а таксисты и курьеры должны будут платить налоги как самозанятые.
«Национальный кешбэк». Правительство запускает программу «Национальный кешбэк». Граждане смогут получать до 3 тыс. грн кешбэка в месяц за покупку товаров украинского производства. Вырученные средства можно будет потратить на услуги — медицинские, коммунальные, спорт, кино, билеты на поезд и другие.
Кстати, за семь месяцев 2024 года экспортно-кредитное агентство Украины поддержало экспорт на 4,84 млрд грн.
Лидеры банковского рынка. По состоянию на 1 июля 2024 года в Украине функционировало 62 банка. Большинство банков имеют рост по всем основным показателям деятельности, демонстрируя рост активов, приток вкладов, высокую прибыльность и надлежащую капитализацию.
Закон о гражданстве для иностранных добровольцев. Совет поддержал законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. В частности, предполагается разрешение иностранцам и лицам без гражданства, защищающим Украину, получать виды на временное проживание или иммигрировать, даже если их документы просрочены.
Также Рада приняла в целом законопроект № 11 483 о статусе военных, воюющих на территории россии. Это означает, что воины Сил обороны, которые сейчас находятся в Курской области, получат такие же выплаты и преференции, как и воюющие на передовой.
Налоги для самозанятых. Министерство финансов готовит новые правила налогообложения для онлайн-сервисов Bolt, Uber, Uklon, Glovo. Первый концепт предполагает, что онлайн-платформы станут информационными агентами и будут только передавать данные о доходах пользователей в налоговую. Второй концепт — онлайн-платформы станут налоговыми агентами и сами будут ответственны за удержание и уплату налогов с заработка своих пользователей.
Создание Министерства украинского единства. Украинские власти планируют создание нового института, который будет объединять граждан страны за рубежом и способствовать противодействию российским нарративам, заявил президент Владимир Зеленский.
Потребности во внешнем финансировании. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина в 2025 году потребует как минимум $38 млрд внешнего финансирования. По его словам, Украине также нужно активизировать привлечение техники для разных нужд.
Изменения в условиях льготной ипотеки «єОселя». Постановлением Кабмина снижен минимальный первый (начальный) взнос, уплачиваемый заемщиком по программе «єОселя», с 20% до 10% для лиц в возрасте до 25 лет включительно.
По данным Госстата, во втором квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 10,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке.
Онлайн-женитьба в «Дія». В Украине уже в скором времени презентуют функцию онлайн-женитьбы через приложение «Дія». Такая процедура значительно сократит время, которое обычно тратится на бюрократию.
Новые функции Резерв+. В ближайшее время в Резерв+ появится возможность автоматического изменения регистрации, автоматического обновления данных для отсрочки и функция рекрутинга.
Отправлять электронные повестки через «Резерв+» пока не планируют, однако пользователи смогут проверять в приложении достоверность бумажных повесток.
Прогноз относительно экономики Украины. В финансовой группе ICU прогнозируют, что темпы экономического роста Украины по результатам года составят около 4%, инфляция будет в диапазоне 7−8%.
Миссия ЕС в Украине. Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов очередного транша. В течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 индикаторов, что позволит получить €4 млрд в ноябре 2024 года.
У каждого может возникнуть ситуация, когда срочно понадобятся деньги, а взять взаймы нужную сумму у родственников не получается. В такой ситуации отличным вариантом является кредит наличными. Кредиты наличными предлагают сейчас многие украинские банки, но условия по ним часто «кусаются». Что делать? Finance.ua изучили предложения от разных банков и выбрали несколько вариантов, которые показались нам достойными:
Самые выгодные кредиты наличными: что предлагают сегодня банки 👛
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