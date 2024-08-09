День финансов: модифицированные банкноты, 4,7 млн ​​евро наличных в багажнике, куда виднее вложить деньги в августе — Finance.ua

День финансов: модифицированные банкноты, 4,7 млн ​​евро наличных в багажнике, куда виднее вложить деньги в августе Сегодня 17:45

В пятницу, 9 августа, мы исследовали, куда виднее всего вложить деньги в августе. Об этом говорится в новой статье:

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За два месяца украинцы взяли кредиты на энергооборудование на сумму почти 4 млрд грн.

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