День финансов: модифицированные банкноты, 4,7 млн ​​евро наличных в багажнике, куда виднее вложить деньги в августе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: модифицированные банкноты, 4,7 млн ​​евро наличных в багажнике, куда виднее вложить деньги в августе

41
В пятницу, 9 августа, мы исследовали, куда виднее всего вложить деньги в августе. Об этом говорится в новой статье:

Наиболее привлекательные депозиты августа 2024 года

Сколько украинцев купили валюты в июле. Как сообщает НБУ, в июле население купило валюты на 1 024,4 млн долларов больше, чем продало, что стало рекордным показателем с начала текущего года.
Как изменилась зарплата по валюте. Государственная служба статистики на днях обновила данные о заработной плате в разных сферах экономики. В частности, в опубликованных цифрах за первый квартал 2024 года зарплата выросла.
Безработица в Украине растет. Количество новых вакансий на рынке в течение июля практически не менялось и оставалось на уровне около 90% от среднего уровня 2021 года, только в первую неделю месяца подскочив до 95%, что является рекордом за все время полномасштабного вторжения. Активность соискателей работы остается на стабильно низком уровне, что меньше соответствующих показателей 2023 и 2022 годов.
Сколько в среднем зарабатывают фрилансеры. Среди переводчиков и копирайтеров наибольшая доля тех, кто зарабатывает до $500 — 64,7%. Это связано с тем, что некоторые задачи заказчики делегируют ИИ.
  • При этом стало известно, как война повлияла на занятость фрилансеров.
В обращении появятся модифицированные банкноты. Национальный банк Украины к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: «Слава Украине! Героям слава!»
Как будет работать Армия ID. Руководитель проекта Армия+ Роман Загородний рассказал, как будет работать АрмияID и рапорты в приложении для военных. Руководитель проекта подчеркнул, что АрмияID является таким аперсонализированным имейлом или номером военного телефона.
4,7 млн ​​евро наличности у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны. В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны Бюро экономической безопасности в Киевской области выявило и изъяло более 4,7 млн ​​евро неучтенных наличных. Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.
Первый кредит ОСМД. Государственный Sense Bank подписал первое кредитное соглашение на приобретение и установку солнечной электростанции мощностью 30 кВт для ОСМД из Винницы. Такое оборудование будет обеспечивать собственные энергетические нужды дома. Заем ​​выдан сроком до 5 лет.
  • Галушенко — о проверках отключений света: регионы-нарушители будут привлечены к ответственности.
  • За два месяца украинцы взяли кредиты на энергооборудование на сумму почти 4 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.