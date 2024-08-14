День финансов: кредитный рейтинг Украины, банки, в которых украинцы держат деньги, обмен налоговой информацией — Finance.ua

День финансов: кредитный рейтинг Украины, банки, в которых украинцы держат деньги, обмен налоговой информацией Сегодня 17:45

Среда, 14 августа. Как международный обмен финансовой информацией затронет украинских беженцев, и что предлагает Wizz Air.

Кредитный рейтинг Украины. Агентство Fitch Агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Украины до уровня «ограниченный дефолт» после окончания льготного периода выплат по еврооблигациям 2026 года. Это решение было принято после вступления в силу закона, позволяющего Украине остановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября из-за войны с россией.

Где украинцы держат деньги? По состоянию на июль в 62 банках-участниках ФГВФЛ По состоянию на июль в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 68,5 млн вкладов граждан и ФЛП. Больше всего в ПриватБанке — 24,2 млн, сумма вкладов 490,8 млрд гривен. На 2 месте государственный Ощадбанк — 12,9 млн вкладчиков, сумма — 201,4 млрд гривен.

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Международный обмен денежной информацией. С 30 сентября Украина С 30 сентября Украина начнет получать соответствующую информацию о счетах от налоговых органов других стран по отношению к резидентам Украины. До сентября украинцы за границей должны отчитываться о полученной финансовой помощи. Непредоставление информации может повлечь за собой штрафы.

Водительские права для украинцев за границей. Согласно Согласно постановлению Кабмина, находящиеся за рубежом украинские мужчины не смогут получить водительские права, если не обновили военно-учетные данные.

для получения загранпаспорта. Выдавать заменители — проездные документы для иностранцев — первыми Кроме того, в Германии украинским беженцам — мужчинам мобилизационного возраста придется ехать на Родину. Выдавать заменители — проездные документы для иностранцев — первыми отказались власти федеральной земли Гессен.

российский след в украинском бизнесе Данные Опендатабот Данные Опендатабот показывают , что 621 компания уже избавилась от «российского следа» в виде владельцев с начала полномасштабной. Это на 220 компаний больше, чем в августе прошлого года: тогда таких бизнесов было 401.

Мошеннические схемы с кредитными картами. Два крупнейших украинских эмитента платежных карт ПриватБанк и Универсал Банк (mono) за первое полугодие 2024 года закрыли 80 тыс. карт, которые используются для мошеннической схемы «дропами». Нацбанк Два крупнейших украинских эмитента платежных карт ПриватБанк и Универсал Банк (mono) за первое полугодие 2024 года закрыли 80 тыс. карт, которые используются для мошеннической схемы «дропами». Нацбанк оценивает годовой объем операций дропов примерно в 200 млрд грн в год.

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Налоговые льготы для бизнеса. Бизнесу на территориях деоккупированных и прифронтовых общин Бизнесу на территориях деоккупированных и прифронтовых общин планируют предоставлять налоговые льготы и вводить низкие процентные ставки на кредиты. Это предусмотрено в законопроекте «Об основных принципах восстановления».

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