День финансов: «красные» линии экономического бронирования, презентация Apple, новые документы в «Дія» — Finance.ua

День финансов: «красные» линии экономического бронирования, презентация Apple, новые документы в «Дія» Сегодня 17:45

Вторник, 10 сентября. Вчера вечером Apple провела презентацию, в рамках которой показала новые гаджеты, в частности iPhone 16. Презентация этой модели уже 16-я по счету.

Этот смартфон очень популярен в Украине. Поэтому Finance.ua решил рассказать, сколько же нужно работать украинцу со средней зарплатой, чтобы стать владельцем новой модели «яблочного» телефона:

«Красные» линии экономического бронирования от мобилизации. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции заявил , что систему бронирования изменят уже в ближайшее время. Но будут установлены красные линии — просто откупиться от мобилизации будет невозможно. Большое внимание уделяется тому, чтобы была соблюдена справедливость.

дефицит в 500 млрд грн правительство надеется закрыть благодаря перевыполнению плана по налогам и платежам в этом году, экономии на обслуживании внешнего долга и заимствованиям на внутреннем рынке. По словам Шмыгаля,правительство надеется закрыть благодаря перевыполнению плана по налогам и платежам в этом году, экономии на обслуживании внешнего долга и заимствованиям на внутреннем рынке.

не планируют прибегать к эмиссии гривны в течение этого и следующего года, но воспринимать ее как трагедию в любом случае не стоит. Премьер подчеркнул , что властив течение этого и следующего года, но воспринимать ее как трагедию в любом случае не стоит.

энергетическая устойчивость Украины будет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода. Он также добавил , чтобудет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода.

Банки, которым украинцы доверяют деньги. В июле в банках ФГВФЛ украинцы В июле в банках ФГВФЛ украинцы хранили 1 трлн 289 млрд гривен. Более трети вкладов (35,7%) были в долларах и евро. В ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 487,0 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк — 12,9 млн вкладчиков, сумма — 201,6 млрд гривен. Третье место — частный Универсал банк — 8,6 млн вкладчиков, сумма — 92,7 млрд гривен.

Украина стала владельцем 100% акций АО «Мотор-Банк», которые были конфискованы у подозреваемого в государственной измене экс-президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

Новые документы в «Дія». В приложение «Дія» В приложение «Дія» добавили новые цифровые документы — свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени. Свидетельства подтянутся автоматически, если в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан есть информация о налоговом номере.

гайд для инвесторов. Также портал «Дія.Бізнес» представил новый информационный

Выплаты военным. Минобороны Минобороны начало публичное обсуждение Стратегии привлечения, развития и удержания человеческого капитала в силах обороны Украины на период до 2027 года. В документ почти без изменений перенесли внедрение в ВСУ новой системы денежного довольствия на американский манер.

Программу «Собственное дело» расширили. Молодые предприниматели Молодые предприниматели смогут получить грант до 150 тыс. гривен на открытие собственного бизнеса в рамках программы «Собственное дело». Гранты с обязательством зарегистрироваться ФЛП смогут получить молодые предприниматели в возрасте до 25 лет. Требование создать рабочие места для них будет не обязательно.

Число беженцев в Европе. Согласно анализу Согласно анализу данных Euronews, на континент наибольшее количество беженцев прибыло из Украины, Сирии и Афганистана, в то время как сирийцы и афганцы остаются самыми многочисленными искателями убежища в таких странах, как Германия.

Кстати, с 1 сентября 2024 г. в Эстонии изменились правила предоставления компенсаций за аренду жилья для украинских беженцев. А в Чехии будут дополнительно проверять украинских беженцев, поскольку не должно произойти так, что беженцы получают помощь в Чехии, а большинство времени проводят дома в Украине.

Требования по защите энергетической инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях и сроках защиты энергетической инфраструктуры Украины. «Об энергетике: есть четкие сроки и требования по каждому объекту, по физической защите и по прикрытию с воздуха. Нужен совершенно такой же четкий подход к реализации всех необходимых мер. Ответственность за это исключительно персональная — и за строительство защиты, и за работу ПВО», — отметил Зеленский.

Помощь на отопительный сезон. С 1 октября в Украине С 1 октября в Украине начнется процесс начисления субсидий на отопительный период. Большинство получателей жилищных субсидий на неотопительный сезон в Украине получат их автоматически. Однако некоторым категориям граждан придется подавать новое заявление в Пенсионный фонд, начиная с 1 сентября 2024 года.

Аренда квартир в Украине. По По данным Dim. Ria, на рынке аренды по сравнению с августом предыдущего года в полтора-два раза возросло количество предложений жилья в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. При этом в центральных областях, включая Киев, аналитики отметили спад количества жилья.

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