День финансов: когда Украина приватизирует государственные банки, и станет ли «Укрпочта» банком — Finance.ua

День финансов: когда Украина приватизирует государственные банки, и станет ли «Укрпочта» банком Сегодня 17:40

В пятницу, 28 апреля, искали ответы на следующие вопросы:

Когда Украина приватизирует государственные банки? В Министерстве финансов сообщили, что в период военного положения стратегии по В Министерстве финансов сообщили, что в период военного положения стратегии по уменьшению доли государства нецелесообразны и неактуальны, а к вопросу реорганизации государственных банков вернутся в послевоенный период.

Как в Украине прекратить деятельность юрлица? Участники юридического лица, суд или орган, Участники юридического лица, суд или орган, принявший решение о прекращении юридического лица, обязаны в течение трех рабочих дней с даты принятия решения в письменном виде уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию.

Какие страны восточной Европы сокращают финансовую поддержку украинцев? Страны восточной Европы сокращают финансирование программ помощи украинским беженцам из-за ограничений бюджетов. Что меняется для украинцев в Румынии, Чехии и Словакии, Страны восточной Европы сокращают финансирование программ помощи украинским беженцам из-за ограничений бюджетов. Что меняется для украинцев в Румынии, Чехии и Словакии, рассказали в Bloomberg.

Станет ли «Укрпочта» банком? В «Укрпочте» В «Укрпочте» сообщили , что не хотят превращаться в банк, а хотят лишь получить банковскую лицензию для предоставления расширенного перечня услуг гражданам.

Как декларировать доход с дивидендов иностранных компаний? В апреле заканчивается период, когда украинские граждане В апреле заканчивается период, когда украинские граждане могут декларировать свои доходы как физические лица. Украинцы, которые за год получили доходы от дивидендов иностранных компаний (например, от акций условной Tesla или Apple), должны декларировать их и платить с них налоги.

Сколько стоит аренда квартир во Львове? Цены на аренду квартир во Львове практически не Цены на аренду квартир во Львове практически не изменились по сравнению с зимним периодом. Стоимость не снижается даже из-за отсутствия большого спроса. Предложений на рынке недвижимости достаточно. В большинстве своем жилье ищут жители города и области, а не внутренне перемещенные лица.

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