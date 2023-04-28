Як в Україні припинити діяльність юрособи: процедура та документи — Finance.ua
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Як в Україні припинити діяльність юрособи: процедура та документи

Особисті фінанси
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Як в Україні припинити діяльність юрособи: процедура та документи
Як в Україні припинити діяльність юрособи: процедура та документи
Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов’язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.
Як пише портал Я і закон, рішення про припинення юридичної особи, приймається її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — відповідним державним органом.

Які документи потрібні:

  • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;
  • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта — для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта),
  • строк заявлення кредиторами своїх вимог (у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи), а у випадках, передбачених законом, у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.
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Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.
Для державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — відповідним державним органом, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — рішення відповідного державного органу, про відміну рішення про припинення юридичної особи.
За матеріалами:
Я і закон
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