Як в Україні припинити діяльність юрособи: процедура та документи — Finance.ua

Як в Україні припинити діяльність юрособи: процедура та документи Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Як в Україні припинити діяльність юрособи: процедура та документи

Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов’язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Як пише портал Я і закон , рішення про припинення юридичної особи, приймається її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — відповідним державним органом.

Які документи потрібні:

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта — для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта),



строк заявлення кредиторами своїх вимог (у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи), а у випадках, передбачених законом, у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.



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Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Для державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — відповідним державним органом, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — рішення відповідного державного органу, про відміну рішення про припинення юридичної особи.

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