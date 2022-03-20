Як зареєстувати ФОП та юрособу в умовах воєнного стану — Finance.ua
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Як зареєстувати ФОП та юрособу в умовах воєнного стану

Вчора 19:01Казна та Політика
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Як пише Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану з огляду на необхідність забезпечення достовірності відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань Міністерством юстиції реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій, а саме державної реєстрації:
  • створення благодійних організацій та громадських формувань та змін до відомостей про них;
  • зміни керівника юридичної особи у зв’язку з його смертю;
  • зміни місцезнаходження юридичної особи;
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  • органів державної влади, органів місцевого самоврядування, казенних підприємств, державних підприємств, комунальних підприємств, комунальних організацій (установ, закладів), державних організацій (установ, закладів), а також акціонерних товариств, які є банками;
  • зміни видів економічної діяльності фізичних осіб — підприємців;
  • припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
Більш детальну інформацію ви можете отримати, звернувшись до суб’єктів надання адміністративних послуг:
Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиціїм.
Ужгород тел. (0312) 63-03-67, (0312) 63-03-82
Івано-Франківськ тел. (0342) 55-23-36, (0342) 55-25-53
Чернівці тел. (0372) 58-52-19.
Тернопіль тел. (0352) 25-26-24
Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції /м. Одеса/, тел. (098) 968-72-41, (067) 108-96-26
Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, м. Житомир тел. (093) 480-46-47м. Хмельницький тел. (0382) 65-87-01, (0382) 70-42-95м. Вінниця тел. (068) 864-82-69, (097) 721-14-07
Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, м. Львів тел. (032) 261-23-62, (097) 471-85-20, (097) 981-91-98, м. Рівне тел. (0362) 64-26-02, (0362) 64-27-06, м. Луцьк тел. (0332) 78-46-59
Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції /м. Суми/м. Полтава тел. (066) 557-82-98
Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Дніпро, м. Кропивницький тел. (0522) 35-66-45, м. Дніпро тел. (056) 713-46-90
Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, м. Черкаси тел. (050) 825-42-87
Тернопільська міська рада (067) 447-33-94
Одеська міська рада (048) 705-63-40
Львівська міська рада (0322) 62-11-12, (0322) 62-11-13, (0322) 55-62-02

Довідка Finance.ua:

Податківці просять ФОП — платників ЄП першої та другої груп за можливості виконувати свій податковий обов’язок та сплачувати єдиний податок. У 2022 році ФОП — платники ЄП першої-другої груп мають сплачувати фіксовану суму єдиного податку щомісячно.
Протягом року фіксовані ставки єдиного податку залишаються незмінними.
Підприємцям першої-другої груп сплачувати єдиний податок треба також за місяці, в яких доход не отримувал.
Ставка ЄП:
  • для першої групи — до 10% від прожиткового мінімуму, встановленого на початок року (у 2022 році — 2481 грн, тобто 248,1 грн на місяць).
  • для другої групи — до 20% від мінімальної зарплати, яка на початок 2022 року становила 6500 грн (єдиний податок за місяць — 1300 грн на місяць).
Також ФОП — платники ЄП першої та другої груп відповідно до законодавства можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період, але не більш як до кінця поточного звітного року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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