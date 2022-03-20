Як зареєстувати ФОП та юрособу в умовах воєнного стану — Finance.ua

Як пише Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану з огляду на необхідність забезпечення достовірності відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань Міністерством юстиції реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій, а саме державної реєстрації:
створення благодійних організацій та громадських формувань та змін до відомостей про них;
зміни керівника юридичної особи у зв’язку з його смертю;
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, казенних підприємств, державних підприємств, комунальних підприємств, комунальних організацій (установ, закладів), державних організацій (установ, закладів), а також акціонерних товариств, які є банками;
зміни видів економічної діяльності фізичних осіб — підприємців;
припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
Більш детальну інформацію ви можете отримати, звернувшись до суб’єктів надання адміністративних послуг:
Податківці просять ФОП — платників ЄП першої та другої груп за можливості виконувати свій податковий обов’язок та сплачувати єдиний податок.У 2022 році ФОП — платники ЄП першої-другої груп мають сплачувати фіксовану суму єдиного податку щомісячно.
Протягом року фіксовані ставки єдиного податку залишаються незмінними.
для першої групи — до 10% від прожиткового мінімуму, встановленого на початок року (у 2022 році — 2481 грн, тобто 248,1 грн на місяць).
для другої групи — до 20% від мінімальної зарплати, яка на початок 2022 року становила 6500 грн (єдиний податок за місяць — 1300 грн на місяць).
Також ФОП — платники ЄП першої та другої груп відповідно до законодавства можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період, але не більш як до кінця поточного звітного року.